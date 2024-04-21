Migros’ta büyük indirim günleri: Deterjan, Ayçiçek Yağı, Tuvalet Kağıdı...

Enflasyonun Yükselişi Karşısında Migros’tan Büyük Destek

Güncel ekonomik durumda enflasyonun artmasıyla birlikte, ürün ve hizmetlerdeki zamlar da kaçınılmaz oluyor. Migros’un düzenlediği kampanyalar ise bu zorlu dönemde adeta bir nefes gibi geliyor. Kimi zaman yüzde 50 ve daha fazla indirimlerle sunulan bu kampanyalar, evlerde stok yapma fırsatı sunuyor.

Migroskop İndirimleriyle Evlerdeki Temel İhtiyaçlar Uygun Fiyatlarla Karşılanıyor

Migros’un indirim kataloğu, evlerin temel ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılamaya devam ediyor. Deterjan, havlu kağıdı, tuvalet kağıdı, makarna, peynir gibi birçok temel üründe yüzde 50’ye varan indirimlerle dolu katalog, tüketicilere cazip fırsatlar sunuyor. Ancak stoklarla sınırlı olan bu ürünleri kaçırmamak için acele etmek gerekiyor. Stoğu tükenenler için bu indirimler, kurtarıcı bir fırsat niteliği taşıyor.

Migros’ta Bonus Kart ve Kredi Kartı Sahiplerine Özel İndirimler!

Migros, Bonus kart ya da Bonus kredi kartı olan müşterilerine özel indirimler sunuyor. Peros 3 litre renk uzmanı deterjan 199 TL’den 99 TL’ye, Selpak yağ emici 8’li havlu 159 TL’den 94 TL’ye, Familia Plus tuvalet kağıdı 40’lı 299 TL’den 236 TL’ye, Pınar kahvaltı keyfi tost peyniri 600 gram 280 TL’den 179 TL’ye, Altınkılıç tam yağlı peynir ise 235 TL’den 149 TL’ye düşecek. Yüzde 50’ye varan indirimlerden faydalanmak için en yakın Migros markete uğramak yeterli!

Migros’un indirimli ürünler kataloğuyla evlerdeki alışverişler hem ekonomik hem de keyifli bir hal alıyor. Bu fırsatları kaçırmamak için Migros marketlerini ziyaret etmeyi unutmayın!