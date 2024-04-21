Tüm Türkiye'nin konuştuğu Suphiye Orancı hakkında Tatlıses ilk kez konuştu

Ünlü oyuncu Metin Akpınar’ın biyolojik babası olduğunu mahkeme kararıyla ispatlayan Duygu Nebioğlu, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak annesi Suphiye Orancı'yı aramaya başladı.
Almanya’da yaşadığı belirtilen Orancı’nın burada ismini Sophia olarak değiştirdiği ortaya çıktı. 4 çocuğunu bırakıp kayıplara karışan Orancı'nın 1980’li yıllarda filmlerde figüranlık yaptığı gündeme bomba gibi düştü.
'TANIMIYORUM'
Tatlıses’in Perihan Savaş ile oynadığı ‘Yalan’ ve Mine Çayıroğlu ile oynadığı ‘Sarhoş’ isimli filmlerde de Orancı’nın figüran olarak yer aldığı anlaşıldı. Oda Tv'nin haberine göre, Suphiye Orancı'nın filmlerinde rol aldığı İbrahim Tatlıses konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
"Hatırlamıyorum. Arkada geçmiş öyle ama hatırlamıyorum. Figüranlardan biri... Prodüksiyon ondan sorumludur. Ben yönetmen ve oyuncuyum. Ben tanımam kimi getirdiklerini. Tanımıyorum yani..."
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.