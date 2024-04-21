Korkunç kaza! İki helikopter düştü

Japonya Donanmasına ait 8 personeli taşıyan 2 helikopter, gece eğitim uçuşu sırasında Pasifik Okyanusu'na düştü. Japonya Savunma Bakanı Kihara Minoru, başkent Tokyo'nun güneyindeki Torishima Adası açıklarında her birinde 4'er personel bulunan SH-60K model helikopterlerle irtibatın kesildiğini kaydetti. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kazanın henüz neden kaynaklandığı açıklanmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı