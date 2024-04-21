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Korkunç kaza! İki helikopter düştü

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Japonya Donanmasına ait iki helikopter, gece eğitim uçuşunda Pasifik Okyanusu'na düştü. Kazanın neden kaynaklandığı henüz açıklanmadı.

'Darbe girişimi yapanların helikopteri düşürüldü' mask
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Japonya Donanmasına ait 8 personeli taşıyan 2 helikopter, gece eğitim uçuşu sırasında Pasifik Okyanusu'na düştü. Japonya Savunma Bakanı Kihara Minoru, başkent Tokyo'nun güneyindeki Torishima Adası açıklarında her birinde 4'er personel bulunan SH-60K model helikopterlerle irtibatın kesildiğini kaydetti. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kazanın henüz neden kaynaklandığı açıklanmadı. 

Kaynak: Anadolu Ajansı

# eğitim, Kurtarma, devam

21 Nis 2024 - 09:03 - Dünya

Mahreç  Haber Merkezi

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