Otomobil bariyerleri aşarak ağaca çarptı; sürücücü camdan fırladı

Bilal Demir'in (21) hakimiyetindeki otomobil, Okmeydanı yönünde seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı. Bariyerleri aşarak yol kenarındaki ağaca çarpan otomobilin camından fırlayan sürücü Bilal Demir, ağır yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Ağaçlık alana fırlayan Demir, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerine gelen ambulansta ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA