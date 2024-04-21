Faciaya ramak kala. Seyir halindeki otobüs yandı

İddiaya göre, Aytekin Arslan yönetimindeki içinde yolcu bulunmayan İETT otobüsünün peronlara gittiği sırada motor kısmından dumanlar yükseldi. Dumanları fark eden şoför Arslan, otobüsü sağ şeride çekerek yangın tüpü ile müdahale etmeye çalıştı. Motor kısmından yükselen alevler kısa sürede tüm otobüsü sardı.
YOLCU OLMAMASI FACİAYI ÖNLEDİ
İtfaiye ekipleri, alev alev yanan otobüse köpüklü su ile müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Polis ekipleri ise caddeyi araç trafiğine kapatarak güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren müdahalesinin ardından yanan İETT otobüsü söndürüldü. Otobüste yolcu bulunmaması olası bir faciayı önlerken, kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.