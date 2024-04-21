- Asayiş

Faciaya ramak kala. Seyir halindeki otobüs yandı

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İstanbul Sultanbeyli'de seyir halindeki İETT otobüsü henüz bilinnmeyen bir sebeple alev alev yanmaya başladı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü, içinde yolcu bulunmayan İETT otobüsü, kullanılamaz hale geldi.

Faciaya ramak kala. Seyir halindeki otobüs yandı mask
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İddiaya göre, Aytekin Arslan yönetimindeki içinde yolcu bulunmayan İETT otobüsünün peronlara gittiği sırada motor kısmından dumanlar yükseldi. Dumanları fark eden şoför Arslan, otobüsü sağ şeride çekerek yangın tüpü ile müdahale etmeye çalıştı. Motor kısmından yükselen alevler kısa sürede tüm otobüsü sardı.

YOLCU OLMAMASI FACİAYI ÖNLEDİ

İtfaiye ekipleri, alev alev yanan otobüse köpüklü su ile müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Polis ekipleri ise caddeyi araç trafiğine kapatarak güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren müdahalesinin ardından yanan İETT otobüsü söndürüldü. Otobüste yolcu bulunmaması olası bir faciayı önlerken, kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: DHA

# Bir, Polis, Yangın, İtfaiye

21 Nis 2024 - 08:00 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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