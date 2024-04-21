Otomobil ve motosiklet çarpıştı; sürücünün durumu ağır

Melih Eser yönetimindeki otomobil, İsmail Çoban'ın (17) kullandığı motosiklet ile çarpıştı. Kazada sürücüler ile motosikletin arkasındaki Ünal Çoban (15) yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

1'İ AĞIR 3 YARALI

Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan İsmail Çoban, Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Polisin kazayla ilgili başlattığı inceleme devam ediyor. (DHA)

Kaynak: DHA