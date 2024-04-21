Feci koku her yeri sardı; evlerde bile kimse duramadı

​Zonguldak’ın Ereğli ve Alaplı ilçesi ile Düzce'nin Akçakoca ilçesinde vatandaşlar yer yer doğal gaz kokusu hissederek ihbarda bulundu. Bunun üzerine doğal gaz firması ekipleri yaptıkları incelemelerde herhangi bir olumsuzluk tespit etmedi. Daha sonra ise Ereğli ilçesi Bölücek Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar, yine doğal gaza benzeyen kokuyu duyup ihbarda bulundu. Akşam saatlerinde kokunun etkisi artınca mahalleli sokağa dökülerek Oretec Mineral'e ait geri dönüşüm tesisinin önünde toplandı.

MAHALLELİ TESİS ÖNÜNDE TOPLANDI

Jandarma ekipleri tesis çevresinde güvenlik önlemi alırken, Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Günay ile zabıta ve doğal gaz firması ekipleri tesiste incelemelerde bulundu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile belediye ekipleri ise malzemelerden numune alarak tutanak tuttu. İki gündür yoğun şekilde hissedilen kokunun kaynağının geri dönüşüm tesisinden yayıldığı anlaşıldı.

'MALZEMENİN BU DURUMDA OLDUĞUNU BİLMİYORDUK'

Tesis yetkilisi bir kadın ise mahalleliyi bilgilendirerek sakinleştirmeye çalıştı. Yetkili kadın, "Biz lisanslı atık alım firmasıyız. Malzemenin bu durumda olduğunu bilmiyorduk. Akşamüstü koku yapmış dediler. Biz il müdürlüğüne haber verdik. Bu malzeme İzmir taraflarında yangın çıkıyor, kozmetik ve baharat fabrikası. Yangından çıkan malzemenin doğal gaz kaçağı olmasın diye üzerine sıkılan malzeme olduğu söylendi bize" diye konuştu.

'KİMSENİN ZEHİRLENMESİNE MÜSADE ETMEYECEĞİZ'

Tesis içinde kokunun kaynağı olan atıkları ekiplerle birlikte inceleyen Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Günay da "Valilikten alınan ÇED raporuna göre buraya ruhsat verilmiş. Bizler elimizden geleni yapacağız, en ağır yaptırımları uygulayacağız. Sizleri kimsenin zehirlemesine müsaade etmeyeceğiz. Bu mekanın hukuki olarak en ağır cezayı almasını sağlayacağız. Firmayı gözlem altında tutup gerekli işlemleri yapacağımızdan şüpheniz olmasın. Bölgede istihdam yaratmak adına, hiçbir firma bizi zehirlemesin" dedi. Tesis yetkilileri, İzmir’den getirilen atık malzemenin geri gönderileceğini de belirtti.

Kaynak: DHA