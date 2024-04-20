20 Nis 2024 - 23:14- Gündem G:

Fenomen Tayyargiller'in 4'üncü çocuğu dünyaya geldi

ABONE OL Google News Sayfamız

Fenomen Özlem Öz ve eşi Tayyar Öz dördüncü çocuğunu kucağına aldı. Doğuma kadar her anlarını sosyal medyada paylaştılar.

Fenomen Tayyargiller'in 4'üncü çocuğu dünyaya geldi mask
Fenomen Tayyargiller'in 4'üncü çocuğu dünyaya geldi
Fenomen Tayyargiller'in 4'üncü çocuğu dünyaya geldi
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Kamuoyunda 'Tayyargiller' olarak bilinen ve yaşadıkları lüks ve abartılı hayatlarını sosyal medya hesaplarından paylaşan Tayyar Taylan Öz ve Özlem Altınok Öz çiftinin 4'üncü çocukları dünyaya geldi. Ancak Özlem Öz'ün doğumdan önce ve doğum sonrasında yaptığı paylaşımlar dikkat çekti. Doğum sancısından, hastaneye gidişine kadar her anının kayıt altına alan ve bunları sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşan Öz'e yönelik çok sayıda tepki geldi.

Tayyar Taylan Öz ve Özlem Altınok Öz çifti hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, resmi belgede sahtecilik, malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçlarından soruşturma başlatılmıştı. Aile hakkındaki iddialar araştırılmaya devam ederken Öz çiftinin 4'üncü çocuğu doğdu.

Fenomen Tayyargiller'in 4'üncü çocuğu dünyaya geldi

DOĞUMA GİDENE KADAR HER ANINI KAYDA ALDI

Öz'ün, doğum sancısı başladığı andan itibaren paylaşmaya başladığı videolar, bebek doğana kadar devam etti. Sosyal medya kullanıcılarının kimileri tebrik yorumu yazarken kimileri ise tepki göstererek, " Bir ton makyaj senaryo güzel.", "Bu halde video ne alaka?", "Bu kadar özelinizi paylaşmayın." gibi binlerce yorum yaptı.

Fenomen Tayyargiller'in 4'üncü çocuğu dünyaya geldi

'DOĞUMU BAŞLATAYIM MI?' DİYE ANKET AÇTI

Özlem Öz'ün, hastane odasında eşi Tayyar Öz ile poz vererek, sosyal medyada 'Siz olsanız doğumu bugün başlatır mısınız?' diye takipçilerine soru sorarak anket açtığı görüldü.

KELİME-İ ŞEHADET GETİRDİ

Özlem Öz'ün doğuma hazırlık sırasında kelime-i şehadet getirdiği ve videoyu çeken kişinin anlık olarak bu görüntüleri sosyal medyadan yayınladı. Çiftin doktor kontrollerini de Youtube'da paylaştığı ve ' Son doktor kontrolümüz tıkla izle' ifadeleriyle link bırakarak takipçilerine sunduğu görüldü.

NE OLMUŞTU?

Dilan - Engin Polat soruşturmasından sonra Tayyar Öz ve Özlem Öz çifti hakkında başlatılan inceleme soruşturmaya dönüşmüştü. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca,  İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne Tayyar Taylan Öz ve Özlem Altınok Öz çifti hakkında yapılan ihbarlar üzerine çalışma yürütüldü. Savcılık, Öz çifti hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "resmi belgede sahtecilik", "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından soruşturma başlattı

Kaynak: SONDAKİKA

# Fenomen, çocuk, Tayyargiller, Sosyal, sosyal medya, Bir, etti, aile

20 Nis 2024 - 23:14 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ * Motor ehliyeti bulunan, * Bahçe ve havuz işlerini bilen, * Ortak alan temizliği yapabilecek, * Kalacak ev veriyoruz. * 12 ay iş...

0 242 515 03 21

MUHASEBE BÜROSUNA

 Deneyimli bay/bayan yardımcı Muhasebe Personeli alınacaktır. 

0 532 287 06 36

Algida SMB GRUP DONDURMA

Bünyesinde 12 ay çalıştırılmak üzere ( B+C+D+E ) sınıf ehliyetli SRC ve PSiKOTEKNiK belgesi olan Dağıtıcı Personel aranmaktadır. Maaş+ Prim+ Yemek Kar...

0 554 307 07 48

SAHİBİNDEN KİRALIK DÜKKAN

AVSALLAR’da Termo Petrol Karşısı 110 m2’lik 2 Adet dükkan SAHİBİNDEN KİRALIKTIR. Not: Kurumsal firmalara, restoran ve hamam işletmesi için uygun.

0 507 455 32 55

Al-et ALANYA ENTEGRE ET TESİSLERİ

Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere aşağıdaki niteliklere sahip çalışma arkadaşları aramaktayız. SEKRETER * Tercihen lise mezunu, * Misafirleri...

0 242 515 15 15

AVSALLAR MAHALLESİNDE

 Bulunan Emerald Park Sitesine GÜVENLİK ve KAPICI Personel alınacaktır. 

0 543 628 30 43

HİD TOPTAN MEŞRUBAT GIDA FİRMAMIZA

* Satış Elemanları, * Muhasebe Elemanı, * Şoför (B-C sınıfı ehliyeti olan) Çalışma Arkadaşları arıyoruz. Adres: Şekerhane Mahallesi Yeniveliler Sok. M...

0 542 734 34 71

Moda Plaza Center

 İş yerimize; * Yabancı dil bilen Bay/Bayan Eleman, * Katlamacı, * Mutfak işlerinden anlayan Bayan Eleman aranıyor. 

0 533 222 98 19

TOMBİK TANTUNİ MAHMUTLAR

Birlikte çalışacak Ekip Arkadaşları arıyoruz.

0 555 339 79 79

5 YILDIZLI OTELİMİZİN

SPA Bölümüne Bayan Kasiyer, Market Satış Elemanı ve Resepsiyonist alınacaktır. 

0 533 338 71 11

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Antalya'da dev dalgalara aldırış etmedi! İnsansız cankurtaran robotu kurtardı mask
Antalya'da dev dalgalara aldırış etmedi! İnsansız cankurtaran robotu kurtardı
Gazipaşa'da feci kaza! Kamyonla kamyonet köprüde kafa kafaya çarpıştı mask
Gazipaşa'da feci kaza! Kamyonla kamyonet köprüde kafa kafaya çarpıştı
Antalya'da sahildeki işletmeler alarma geçti! Yağmur ve fırtına vurdu mask
Antalya'da sahildeki işletmeler alarma geçti! Yağmur ve fırtına vurdu
Antalya'da zincirleme kaza! 7 araç kazaya karıştı: 8 yaralı mask
Antalya'da zincirleme kaza! 7 araç kazaya karıştı: 8 yaralı
Alanya eski 1. Ağır Ceza Reisi Aydın Çolak’ın ilk kitabı yayınlandı mask
Alanya eski 1. Ağır Ceza Reisi Aydın Çolak’ın ilk kitabı yayınlandı
O ülkede volkan faciası: Tsunami yaratabilir mask
O ülkede volkan faciası: Tsunami yaratabilir
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber