Fenomen Tayyargiller'in 4'üncü çocuğu dünyaya geldi

Kamuoyunda 'Tayyargiller' olarak bilinen ve yaşadıkları lüks ve abartılı hayatlarını sosyal medya hesaplarından paylaşan Tayyar Taylan Öz ve Özlem Altınok Öz çiftinin 4'üncü çocukları dünyaya geldi. Ancak Özlem Öz'ün doğumdan önce ve doğum sonrasında yaptığı paylaşımlar dikkat çekti. Doğum sancısından, hastaneye gidişine kadar her anının kayıt altına alan ve bunları sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşan Öz'e yönelik çok sayıda tepki geldi.

Tayyar Taylan Öz ve Özlem Altınok Öz çifti hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, resmi belgede sahtecilik, malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçlarından soruşturma başlatılmıştı. Aile hakkındaki iddialar araştırılmaya devam ederken Öz çiftinin 4'üncü çocuğu doğdu.

DOĞUMA GİDENE KADAR HER ANINI KAYDA ALDI

Öz'ün, doğum sancısı başladığı andan itibaren paylaşmaya başladığı videolar, bebek doğana kadar devam etti. Sosyal medya kullanıcılarının kimileri tebrik yorumu yazarken kimileri ise tepki göstererek, " Bir ton makyaj senaryo güzel.", "Bu halde video ne alaka?", "Bu kadar özelinizi paylaşmayın." gibi binlerce yorum yaptı.

'DOĞUMU BAŞLATAYIM MI?' DİYE ANKET AÇTI

Özlem Öz'ün, hastane odasında eşi Tayyar Öz ile poz vererek, sosyal medyada 'Siz olsanız doğumu bugün başlatır mısınız?' diye takipçilerine soru sorarak anket açtığı görüldü.

KELİME-İ ŞEHADET GETİRDİ

Özlem Öz'ün doğuma hazırlık sırasında kelime-i şehadet getirdiği ve videoyu çeken kişinin anlık olarak bu görüntüleri sosyal medyadan yayınladı. Çiftin doktor kontrollerini de Youtube'da paylaştığı ve ' Son doktor kontrolümüz tıkla izle' ifadeleriyle link bırakarak takipçilerine sunduğu görüldü.

NE OLMUŞTU?

Dilan - Engin Polat soruşturmasından sonra Tayyar Öz ve Özlem Öz çifti hakkında başlatılan inceleme soruşturmaya dönüşmüştü. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne Tayyar Taylan Öz ve Özlem Altınok Öz çifti hakkında yapılan ihbarlar üzerine çalışma yürütüldü. Savcılık, Öz çifti hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "resmi belgede sahtecilik", "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından soruşturma başlattı

Kaynak: SONDAKİKA