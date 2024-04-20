20 Nis 2024 - 22:05- Gündem G:

Seçimi kaybeden Hakan Peker'den ilk açıklama: 'Seçilseydim...'

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Ünlü şarkıcı Hakan Peker 31 Mart yerel seçimlerinde İYİ Parti’den Safranbolu Belediye başkan adayı olmuştu. Seçimi kaybeden ünlü şarkıcı ilk kez konuştu.

Seçimi kaybeden Hakan Peker'den ilk açıklama: 'Seçilseydim...' mask
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Bir Efsane, Karam, Kelimeler Yetmez, Ateşini Yolla Bana gibi dillere pelesenk olan şarkıları ile hafızalara kazınan Hakan Peker, 31 Mart yerel seçimlerinde İYİ Parti’den Safranbolu Belediye başkan adayı olmuştu. Seçimi kaybeden ünlü şarkıcı ilk kez açıklamalarda bulundu.

Seçimden yenilgiyle çıkan ve adaylar arasında beşinci olduğu olan şarkıcı, siyasetin kimsenin tekelinde olmadığını ve kimseye küsmediğini dile getirdi.

'SEÇİLSEYDİM...'

Peker, "Siyaset defterini kapatmadım, ben belediye başkan adayı oldum. Seçilseydim bir sürü şey yapacaktım. Orası tamamen bir kültür şehri haline gelecekti. UNESCO tarih miras kenti, onun hakkını verecek projelerimiz vardı.

Kimlerin tekelinde siyaset? Bu işin bilirkişisi var mı ki bu ülkede? Seçme ve seçilme hakkı olan her insan siyasete atılabilir. Ben girdim ve aday oldum. Bir kırgınlığım yok. Her futbolcu maçta 10 tane gol atmıyor yani her zaman kaybedeceksin diye bir şey yok" dedi.

Kaynak: MYNET

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20 Nis 2024 - 22:05 - Gündem

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