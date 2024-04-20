İstanbul'da AVM'de yangın çıktı

İstanbul'da İstinye'de bulunan bir AVM'de yangın çıktı. Yangının alışveriş merkezinin -4. katında bulunan otoparkta bir aracın alev alması ile çıktığı öğrenildi.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
İtfaiye ekipleri yanan otomobili söndürürken dumanların kapladığı AVM'nin içinden görüntüler, cep telefonu kamerasına yansıdı.
"NEFES ALMAK MÜMKÜN DEĞİLDİ"
CNN Türk Haber Programları Müdürü Onur "Herhangi bir tahliye anonsu yapılmadı, insanlar kendileri çıktılar. Nefes almak mümkün değildi, elbette büyük bir panik yaşandı.Şimdi içerideki duman tamamen tahliye edildi. İnsanlar yeniden içeri alınmaya başlandı." bilgisini paylaştı.
Kaynak: DHA
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.