20 Nis 2024 - 21:05- Gündem G:

Korkunç kaza! Kontrolden çıkan otomobil, park halindeki araca çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

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İstanbul'da seyir halindeki otomobil yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünü kaybederek park halindeki araca çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 3 kişi ise yaralandı.

Korkunç kaza! Kontrolden çıkan otomobil, park halindeki araca çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Korkunç kaza! Kontrolden çıkan otomobil, park halindeki araca çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
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Sancaktepe’de yol kenarında duran otomobile bir aracın çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi ise yaralandı

Kaza, saat 12.30 sıralarında Paşaköy Caddesi, İSKİ Su Arıtma Tesisi girişinde meydana geldi. İddiaya göre; seyir halinde olan 34 E 7721 plakalı otomobilin sürücüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek tesis girişinde park halindeki araca çarptı. Çarpan araç sürücüsü yaralanırken, park halindeki otomobilde bulunan 1’i kadın 3 kişi sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan 3 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Aracın arka koltuğunda sıkışan kadının hayatını kaybettiği öğrenildi. Kurtarılan yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kaynak: DHA

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20 Nis 2024 - 21:05 DHA İstanbul- Gündem

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