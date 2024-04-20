Feci olay! Çayda ayağı kayıp düşerek boğuldu

Balikesir’in Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Yenice Mahallesi'nde, gece saatlerinde arkadaşlarıyla sohbet etmek için gittiği Simav Çayı kenarından ayağı kayarak suya düştüğü belirtilen Nevzat Gönül (54), boğularak hayatını kaybetti.

Yenice Mahallesi’nde yaşayan Nevzat Gönül, dün gece saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte Simav Çayı kenarına gitti. Saat 00.30 sıralarında, iddiaya göre; çaya doğru eğilen Gönül’ün ayağı kayarak çaya düştü. Akıntıya kapılan Gönül, arkadaşlarının gözü önünde kayboldu. Durum jandarmaya bildirildi. 4 Jandarma Asayiş Timi, AFAD ekipleri, İzmir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK), Sahil Güvenlik Komutanlığı Kuzey Ege Grup Komutanlığı'ndan Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi (DEGAK) ve Balıkesir İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinden oluşan 50 personelle arama kurtarma çalışması başlatıldı. Dron ve iz takip köpeğiyle yapılan aramada, Gönül’ün cansız bedeni olay yerinde yaklaşık 1 kilometre mesafede bulundu. Gönül’ün cenazesi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA