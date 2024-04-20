20 Nis 2024 - 19:59- Gündem G:

Feci olay! Çayda ayağı kayıp düşerek boğuldu

ABONE OL Google News Sayfamız

Balıkesir'de bir kişi gece saatlerinde arkadaşları ile gittiği çayda ayağı kayarak düştü. Talihsiz kişi, boğularak öldü.

Feci olay! Çayda ayağı kayıp düşerek boğuldu mask
Feci olay! Çayda ayağı kayıp düşerek boğuldu
Feci olay! Çayda ayağı kayıp düşerek boğuldu
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Balikesir’in Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Yenice Mahallesi'nde, gece saatlerinde arkadaşlarıyla sohbet etmek için gittiği Simav Çayı kenarından ayağı kayarak suya düştüğü belirtilen Nevzat Gönül (54), boğularak hayatını kaybetti.

Yenice Mahallesi’nde yaşayan Nevzat Gönül, dün gece saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte Simav Çayı kenarına gitti. Saat 00.30 sıralarında, iddiaya göre; çaya doğru eğilen Gönül’ün ayağı kayarak çaya düştü. Akıntıya kapılan Gönül, arkadaşlarının gözü önünde kayboldu. Durum jandarmaya bildirildi. 4 Jandarma Asayiş Timi, AFAD ekipleri, İzmir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK), Sahil Güvenlik Komutanlığı Kuzey Ege Grup Komutanlığı'ndan Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi (DEGAK) ve Balıkesir İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinden oluşan 50 personelle arama kurtarma çalışması başlatıldı. Dron ve iz takip köpeğiyle yapılan aramada, Gönül’ün cansız bedeni olay yerinde yaklaşık 1 kilometre mesafede bulundu. Gönül’ün cenazesi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

# Çay, boğulma, Düşme, ilgili, grup, İtfaiye, İzmir, afad

20 Nis 2024 - 19:59 DHA - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ * Motor ehliyeti bulunan, * Bahçe ve havuz işlerini bilen, * Ortak alan temizliği yapabilecek, * Kalacak ev veriyoruz. * 12 ay iş...

0 242 515 03 21

MUHASEBE BÜROSUNA

 Deneyimli bay/bayan yardımcı Muhasebe Personeli alınacaktır. 

0 532 287 06 36

Algida SMB GRUP DONDURMA

Bünyesinde 12 ay çalıştırılmak üzere ( B+C+D+E ) sınıf ehliyetli SRC ve PSiKOTEKNiK belgesi olan Dağıtıcı Personel aranmaktadır. Maaş+ Prim+ Yemek Kar...

0 554 307 07 48

SAHİBİNDEN KİRALIK DÜKKAN

AVSALLAR’da Termo Petrol Karşısı 110 m2’lik 2 Adet dükkan SAHİBİNDEN KİRALIKTIR. Not: Kurumsal firmalara, restoran ve hamam işletmesi için uygun.

0 507 455 32 55

Al-et ALANYA ENTEGRE ET TESİSLERİ

Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere aşağıdaki niteliklere sahip çalışma arkadaşları aramaktayız. SEKRETER * Tercihen lise mezunu, * Misafirleri...

0 242 515 15 15

AVSALLAR MAHALLESİNDE

 Bulunan Emerald Park Sitesine GÜVENLİK ve KAPICI Personel alınacaktır. 

0 543 628 30 43

HİD TOPTAN MEŞRUBAT GIDA FİRMAMIZA

* Satış Elemanları, * Muhasebe Elemanı, * Şoför (B-C sınıfı ehliyeti olan) Çalışma Arkadaşları arıyoruz. Adres: Şekerhane Mahallesi Yeniveliler Sok. M...

0 542 734 34 71

Moda Plaza Center

 İş yerimize; * Yabancı dil bilen Bay/Bayan Eleman, * Katlamacı, * Mutfak işlerinden anlayan Bayan Eleman aranıyor. 

0 533 222 98 19

TOMBİK TANTUNİ MAHMUTLAR

Birlikte çalışacak Ekip Arkadaşları arıyoruz.

0 555 339 79 79

5 YILDIZLI OTELİMİZİN

SPA Bölümüne Bayan Kasiyer, Market Satış Elemanı ve Resepsiyonist alınacaktır. 

0 533 338 71 11

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

O ülkede volkan faciası: Tsunami yaratabilir mask
O ülkede volkan faciası: Tsunami yaratabilir
Birçok kentte alarm! Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor mask
Birçok kentte alarm! Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor
Restorana silahlı saldırı! Bakan Yerlikaya'dan açıklama mask
Restorana silahlı saldırı! Bakan Yerlikaya'dan açıklama
İzmir'de deprem meydana geldi... mask
İzmir'de deprem meydana geldi...
Tokat bir daha sallandı mask
Tokat bir daha sallandı
Turuncu Bayrak için geri sayım başladı mask
Turuncu Bayrak için geri sayım başladı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber