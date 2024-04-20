Kaldığı konteynerde çıkan yangında feci şekilde can verdi

Şanlıurfa’da, Şakir Topçu (43) bahçesinde konakladığı konteynerde çıkan yangında yaşamını yitirdi.
Sancak Mahallesi’nde Şakir Topçu’nun bahçesinde kaldığı konteynerde dün gece saatlerinde yangın çıktı. Çevredekiler durumu itfaiyeye bildirirken, kısa sürede alevler konteynerin yakınında park halinde bulunan bir otomobile de sıçradı. İhbarla gelen ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından, konteynere giren ekipler Şakir Topçu'nun cansız bedeniyle karşılaştı. Oto tamircisi olduğu öğrenilen Topçu'nun cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Yangının çıkış nedeninin tespiti için inceleme sürüyor.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.