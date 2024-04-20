20 Nis 2024 - 19:41- Gündem G:

İlginç olay! Kayıp olarak aranıyordu, tarihi yerleri gezerken bulundu

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Mardin'de ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 7’nci sınıf öğrencisi Meryem Ç. (16), arkadaşlarıyla tarihi yerleri gezerken bulundu.

İlginç olay! Kayıp olarak aranıyordu, tarihi yerleri gezerken bulundu mask
İlginç olay! Kayıp olarak aranıyordu, tarihi yerleri gezerken bulundu
İlginç olay! Kayıp olarak aranıyordu, tarihi yerleri gezerken bulundu
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Mardin’in Kızıltepe ilçesinde okuldan çıktıktan sonra ailesinin kendisinden haber alamadığı 7’nci sınıf öğrencisi Meryem Ç. (16), arkadaşlarıyla kent merkezindeki tarihi yerleri gezdiği sırada bulunarak, ailesine teslim edildi.

Kızıltepe ilçesinde 18 Nisan’da Tepebaşı Ortaokulu 7’nci sınıf öğrencisi Meryem Ç.’den okul çıkışında haber alamayan ailesi, polis merkezine başvurarak kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, Meryem’i aynı gün akşam saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte kent merkezindeki tarihi yerleri gezerken buldu. Ailesine teslim edilen Meryem, onlara haber vermediği için üzgün olduğunu söyledi.

Kaynak: DHA

# Mardin, Kayıp, öğrenci, Polis

20 Nis 2024 - 19:41 DHA Mardin- Gündem

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