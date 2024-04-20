Başkan Vekili Murat Koçak, Alanya Bölgesel Ortopedi ve Travmatoloji toplantısına katıldı

ALKÜ, Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı ile Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği ve Kemik Eklem Cerrahisi Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği, “Alanya Bölgesel Ortopedi ve Travmatoloji Toplantısı” ALKÜ Rektörlük Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya ALKÜ Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, Alanya Belediyesi Başkan Vekili Murat Levent Koçak, ALKÜ Tıp Fakültesi-Alanya EAH, Ortopedi ve Travmatoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Aslan, Kemik Eklem Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Vedat Şahin, ortopedi ve travmatoloji alanındaki akademisyen, hekim ve öğrenciler katıldı.

BAYRAMOĞLU: “EMEĞİ GEÇEN PAYDAŞLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM’’

ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu yaptığı konuşmada ALKÜ olarak böyle bir toplantıya ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını söyledi. ALKÜ’nün kurulduğundan bu yana bilimsel toplantılara ve etkinliklere ev sahipliği yaptığının altını çizen Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, “Bu toplantı bizim için çok önem arz ediyor. Toplantıda ayak bileklerindeki zorlu kırıklar tüm detayları ile ele alınacak. Bu toplantının bir diğer önemi de bu alanda son güncel bilgilerin paylaşılması olacak. Toplantının düzenlenmesinde emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyorum.” dedi.

KOÇAK: “BİLİMSEL ETKİNLİKLERE TAM DESTEK VERECEĞİZ”

Alanya Belediyesi Başkan Vekili Murat Levent Koçak, konuşmasında belediye olarak Alanya’da yapılan bilimsel organizasyonlara tam destek vereceklerini dile getirdi. Başkan Vekili Koçak; “Derneğimizin düzenlemiş olduğu şehrimizin gözbebeği ALKÜ’nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen böyle bir toplantıda sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Ben bir eczacıyım ve Sayın Belediye Başkanımız da sağlık sektöründe işletmecilik yapıyor. Biz şehrimizdeki sağlık alanındaki faaliyetlere, bilimsel organizasyonlara her türlü desteği vermek kararındayız. Bu kararlığımızı doğrudan ifade etmek için aranızda bulunuyorum. Şehrimiz, çok önemli bir şehir. Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden çok güzel izler taşıyor. Şu anda da biz bu medeniyetin mirasçıları olarak dünyanın 131 ülkesinden insanın yaşadığı, yabancılar meclisi bulanan bir medeniyetin mirasçıları olarak görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Umarım vizyonumuzu da uluslararası organizasyonlara taşımak nasip olur. Başkanımızın selamlarını ileterek, toplantının düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eder, toplantının hayırlı olmasını dilerim.” Şeklinde sözlerini tamamladı.

PROF. DR. ASLAN: “ALANYA’DA BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ”

Alanya’da ilk kez böyle bir organizasyon yapıldığını belirten ALKÜ Tıp Fakültesi-Alanya EAH, Ortopedi ve Travmatoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Aslan; “Burada tartışılan konuların, bilim dünyası ile ortopedi ve travmatoloji camiasına faydalı olacağına gönülden inanıyorum. Toplantıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

BAŞKAN ŞAHİN: “BU TOPLANTI ÜLKEMİZ İÇİN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR”

Toplantının kemik ve eklem cerrahisi alanında çok önemli olduğuna dikkat çeken Kemik Eklem Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Vedat Şahin; “Özellikle Orta Asya’daki Türk devletlerinin tıp alanında gelişmesi için dernek olarak katkı sunuyoruz. Bu bölgedeki Türk devletlerimizle her türlü bağımızı geliştirirken aynı zamanda bilimsel çalışmalarda işbirliği yapmak istiyoruz. Bu toplantı ülkemiz için de büyük önem taşıyor. Hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

ZORLU VAKALAR BİLİMSEL ALANDA TARTIŞILDI

Konuşmalarının ardından, Alanya, Antalya ve Türkiye’nin değişik şehirlerinden çok önemli Ortopedi ve Travmatoloji akademisyenlerinin yaptığı sunumlarda, özellikle Alanya ve çevresinde sık görülen önemli yaralanmalar olan ayak bileği ve ayak kırıkları ile kırıklı çıkıkları değerlendirildi. Toplantıda üç ayrı oturumda zorlu vakalar tartışıldı.