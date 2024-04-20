Alanya'da ‘Önce yaya’ uygulaması yapıldı

Alanya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri ilçenin en işlek caddelerinde yaya geçidinin bulunduğu bölgelerde sürücüleri bilgilendirmek için uygulama yaptı. Uygulamada ışıksız kavşakla yaya geçitlerinde, yayaların geçiş önceliği hakkında sürücülere el broşürü dağıttı. Polis durdukları araçlardaki sürücülere eğitici bilgiler de verdi. Sürücüler, yapılan bu uygulamanın memnuniyet verici olduğunu belirterek polis memurlarına teşekkür etti. (Haber MERKEZİ)