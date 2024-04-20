20 Nis 2024 - 17:33 - Gündem

Bakan açıkladı: Sur Belediyesi'nde Atatürk ve Erdoğan'a hakaret eden şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır Sur Belediyesi'nde DEM Parti yöneticilerinin Mustafa Kemal Atatürk ve Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla ilgili müfettiş görevlendirildiğini açıkladı.