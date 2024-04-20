Bakan açıkladı: Sur Belediyesi'nde Atatürk ve Erdoğan'a hakaret eden şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır Sur Belediyesi makam odasındaki Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarına hakaret eden U.G.'nin gözaltına alındığını açıkladı.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Diyarbakır Sur Belediyesi mazbata töreni sonrasında, makam odasında bulunan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarına yönelik hakaret içeren sözler sarf eden U.G. adlı şüpheli, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'müzce gözaltına alınmıştır" ifadelerini kullandı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.