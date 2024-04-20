'İzel Çelik Ercan' grubu dağıldı

Bir dönem pop müzikte fırtınalar estiren İzel Çelik Ercan 1992’de ayrılmıştı. 2022’de yeniden bir araya gelip art arda konserler veren ekip, bayramda Kıbrıs’ta sahneye çıkmalarının ardından tekrar dağılma kararı aldı. İzel Çeliköz, “Aramızda Kalmasın”a konuştu:

ERCAN MUTSUZ ETTİ

“Yıllar önce Çelik ‘Ben artık mutsuzum’ demiş, grup dağılmıştı. Bu kez ayrılığı ben istedim. Ne garip tesadüf ki, ben de ‘Mutsuzum’ diyerek ayrıldım. 30 konser zor dayandım. Sevgili Ercan yıllarca müzik şirketlerinde ve stüdyolarda patronluk yapmış biri. Bu halini sahnede de sürdürünce mutsuz oldum.”

Kaynak: HÜRRİYET