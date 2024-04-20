'İzel Çelik Ercan' grubu dağıldı

Bir dönem pop müzikte fırtınalar estiren İzel Çelik Ercan 1992’de ayrılmıştı. 2022’de yeniden bir araya gelip art arda konserler veren ekip, bayramda Kıbrıs’ta sahneye çıkmalarının ardından tekrar dağılma kararı aldı. İzel Çeliköz, “Aramızda Kalmasın”a konuştu:
ERCAN MUTSUZ ETTİ
“Yıllar önce Çelik ‘Ben artık mutsuzum’ demiş, grup dağılmıştı. Bu kez ayrılığı ben istedim. Ne garip tesadüf ki, ben de ‘Mutsuzum’ diyerek ayrıldım. 30 konser zor dayandım. Sevgili Ercan yıllarca müzik şirketlerinde ve stüdyolarda patronluk yapmış biri. Bu halini sahnede de sürdürünce mutsuz oldum.”
Kaynak: HÜRRİYET
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.