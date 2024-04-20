Erdal Beşikçioğlu'ndan flaş açıklama! 'Borçsuz devraldık'

Etimesgut Belediye Başkanlığına seçilen CHP'li Erdal Beşikçioğlu, önceki AK Partili başkan Enver Demirel'den borçsuz bir belediye devraldıklarını belirtti.

Beşikçioğlu, CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen "İktidar Yolunda CHP Belediyeciliği Çalıştayı"na katılarak, belediyenin mali durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, belediyenin borçsuz bir şekilde devredildiğini vurgulayan Beşikçioğlu, "Enver Bey bize belediyeyi borçsuz bir şekilde teslim etti. Biz de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu manada şanslı belediyelerden biriyiz" şeklinde konuştu.

Belediyenin borç durumuyla ilgili olarak da açıklamalarda bulunan Beşikçioğlu, CHP Genel Başkanı'nın bu konuda girişimlerde bulunacağını belirtti. Beşikçioğlu, "Genel Başkanımızın da sanırım bu konuyla ilgili birtakım girişimleri olacak. Hallederiz, merak etmeyin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: KARAR