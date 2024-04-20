20 Nis 2024 - 16:07- Ekonomi G:

Elektrik faturası bu seviyede geliyorsa dikkat: Bakan devreye girdi...

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Elektrik faturası 250 TL'nin üstünde gelen ve ödemekte zorlanan aileler için güzel haber geldi. Bakanlık, bu konuda çeşitli destekler ve düzenlemeler yaparak yardımcı olacak.

Elektrik faturası bu seviyede geliyorsa dikkat: Bakan devreye girdi... mask
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Artan enflasyon peş peşe gelen zamlarla zaten geçim derdinde olan vatandaşa bir de faturalar çok ağır gelmeye başladı. Gelir düzeyi düşük aileler, elektrik faturalarını ödemekte zorlanıyor. Her ay elektrik faturalarını nasıl ödeyeceğini kara kara düşünen vatandaşlar, elektrik kesintisiyle karşı karşıya kalmamak için aileler alternatif çözümler arıyor.

ÖDEYEMEYENLERİN BAŞI DERDE GİRECEK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, gelir düzeyi düşük aileler için devreye girdi. Bakanlık, elektrik faturası gibi temel ihtiyaçları karşılamak adına sosyal yardım sağlayacağını açıkladı. Böylelikle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, elektrik destek programı kapsamında dar gelirli ailelere yardım edecek.

HER AY 260 TL'LİK DESTEK

Aile Bakanlığı, Türkiye'deki hanelere elektrik faturası için 260,19 TL'lik bir yardım sunacak. Ancak, bu yardımdan kimlerin yararlanabileceği ve hangi gereksinimlerin gerektiği konusunda belirli şartlar bulunuyor.

YARDIMDAN KİMLER YARARLANABİLECEK?

Yardımdan yararlanabilecek kişiler arasında 65 yaş üstü muhtaçlar, zayıflar ve yetimlere bakım maaşı ödenmesi bulunuyor. Yardım miktarları da hane halkının büyüklüğüne göre değişiyor. Hanede 1 ila 2 kişi yaşıyorsa aylık ödeme 130,09 TL, 5 veya daha fazla kişi yaşıyorsa ise aylık ödeme 260,19 TL olacak.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Başvuru yapmak isteyenlerin kimlik kartı ve elektrik faturalarını alıp en yakın PTT'ye gitmesi gerekiyor. Ayrıca, başvuru için ekstra bir belgeye ihtiyaç duyulmuyor. Başvurunun onaylanması durumunda, bakanlık tarafından her ay elektrik faturası için düzenli bir yardım ödemesi yapılıyor.

GAZ DESTEĞİ DE VERİLİYOR

Öte yandan bakanlık aynı şekilde dar gelirli aileler için doğal gaz tüketim desteği de veriyor. Doğal Gaz Tüketim Desteği ile hane başı 900-2.500 TL aralığında ödeme gerçekleşiyor. Doğal Gaz Tüketim Desteği’nden yararlanabilmek için öncelikle;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Doğal gaz arzı bulunan bir bölgede ikamet ediyor olmak,
İkamet edilen adreste faturalı veya ön ödemeli doğal gaz aboneliğinin bulunması,
Faturanın mesken abone grubuna ait olması ve SYD Vakfı tarafından hak sahipliği kararının verilmesi.

Elektrik faturası bu seviyede geliyorsa dikkat: Bakan devreye girdi...

Kaynak: Kamu Son Haber

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20 Nis 2024 - 16:07 - Ekonomi

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