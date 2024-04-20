Gazipaşa'da feci kaza! Kamyonla kamyonet köprüde kafa kafaya çarpıştı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kamyonla kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.
Erkan T'nin kullandığı 07 AOU 880 plakalı kamyon, Karalar Mahallesi Gözüllü mevkisindeki köprüde, karşı yönden gelen Mustafa Utku yönetimindeki 07 UAE 20 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada, kamyonette sıkışan Utku, ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılarak Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Utku'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Öte yandan kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, araçların çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.