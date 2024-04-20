Hasan Can Kaya ameliyata alındı

YouTube'da yayın hayatına başlayan "Konuşanlar" programı ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı ile anlaşma sağlamasının ardından Exxen'de yoluna devam etme kararı aldı.

Konuşanlar programının her bölümüyle sosyal medyada gündem olmayı başaran ünlü komedyenden korkutan haber geldi. Hasan Can Kaya, dün sabah evinin bahçesinde arkadaşlarıyla futbol oynarken omzunun üzerine düştü. Artan ağrıları üzerine hastaneye giden ünlü komedyenin omzunda kırıklar olduğu tespit edildi.

ACİL AMELİYATA ALINDI

Bunun üzerine Hasan Can Kaya beş saat süren acil bir ameliyata alındı. Komedyenin ameliyatının başarılı geçtiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

TURNESİ ERTELENDİ

Birkaç gün hastanede istirahat edecek olan ünlü komedyenin 24 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında yapacağı, biletleri haftalar öncesinden tükenen ABD turnesini ileri bir tarihe erteleyeceği duyuruldu.

Kaynak: MYNET