Alanya eski 1. Ağır Ceza Reisi Aydın Çolak’ın ilk kitabı yayınlandı

Çolak'ın İkinci Adam Yayınları tarafından basılan eseri, online olarak satışa çıkarıldı. Yapay zekâya merak salmış bir hakimin öyküsünün kaleme alındığı kitabın tanıtım bülteninde şu ifadelere yer verildi:

“ - İnsanın beyni de bedeni de sınırlıdır. Siz bir duruşmada ifade alıyorken bir taraftan cep telefonunuzdan eşinizle mesajlaşıp, diğer taraftan da yeni çıkan bir kitabı okuyabilir misiniz?

Elbette ki yapamazsınız. Oysa ben duruşma yönetiyor olsam davanın tarafını dinlerken sesini kaydedip yazıya dönüştürebilirim, ses tonundan yalan söyleyip söylemediğini analiz edebilirim, önümdeki davaya ilişkin Yargıtay içtihatlarını anında bulup olaya uyarlarım, dava konusu uyuşmazlıkla ilgili hukuki tartışmaları izleyebilirim, online erişim imkânı olan kütüphanelerden de o konuda yazılmış makale veya kitapları takip edebilirim.

İnsan

- Sen bilgisayar olarak elbette bir insandan çok daha fazla işlem yapabilirsin ama hukuk sadece sayıların toplanmasından ibaret değildir. Vicdan olmadan adalet olmaz.

Yapay zekâ insanlığın geleceği mi, sonu mu? Yapay zekâ yargıçlık yaparsa ne olur?

Sıkı sıkıya muhafaza etmeye çalıştığı değerleri ile yapay zekâya merak salmış bir hakimin öyküsü.” (Fatma VURAL)