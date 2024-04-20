Corendon Alanyaspor Konyaspor'a acımadı: 0-2

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Konyaspor deplasmanında sergilediği muhteşem futbolla 2-0 galip gelerek yükselişini sürdürdü. İlk yarının son anlarında Oğuz Aydın'ın içeriye kestiği topta bekletmeden kaleye şutunu çeken Hadergnaj, 45. dakikada takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi. İlk yarıda soyunma odasına skor avantajı ile giren Alanyaspor, etkili futbolunu ikinci yarıda sürdürdü. Skoru korumasını bilen, zaman zaman geliştirdiği ataklarla da çok sayıda gol pozisyonuna giren turuncu yeşilli ekip, 88. dakikada oyuna giren, 90+2'de ise filelere muhteşem bir füze bırakan Eduardo'nun golüyle 2-0 galip geldi. Corendon Alanyaspor, elde ettiği galibiyetle 45 puana ulaşarak 8'inci sıraya yükseldi. Ev sahibi Konyaspor ise 36 puanda kalarak ateş hattının sıcaklığını üzerinden atamadı. Alanyaspor, ligin 34. haftasında 28 Nisan Pazar günü ligden düşen İstanbulspor'u konuk edecek. Cemali AYDINOĞLU

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında bugün saat 16.00'da başlayan maç 18.00'da bitti. Konyaspor - Corendon Alanyaspor maçının ilk 11'leri:

Konya Büyükşehir Stadyumu'nda Oğuzhan Çakır'ın yöneteceği önemli müsabakaya temsilcimiz Corendon Alanyaspor, kalede Ertuğrul Taşkıran, savunmada Hadergjonaj, Aliti, Furkan Bayır, Balkovec, orta alanda Richard, Janvier, Efecan Karaca, hücumda Yusuf Özdemir, Oğuz Aydın ve ileri uçta da Ahmed Hassan ilk 11'i ile maça başlayacak. Ev sahibi Konyaspor ise, Deniz Ertaş, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Hadebe, Guilherme, N'Zonzi, Soner Dikmen, Ndao, Oğulcan Ülgün, Ethemi ve Sambou ilk 11'i ile sahaya çıkacak. Cemali AYDINOĞLU

CANLI ANLATIM

1' Konyaspor - Alanyaspor maçı başladı.

6' Oğulcan Ulgun yerden kalkamıyor. Tedavisi için oyun durmuş durumda.

9' Ve hakem Oguzhan Cakir maçı tekrar başlattı.

11' Oyuncu değişikliği! Fahrudin Omerovic oyuncu değişikliğine gidiyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu stadında oyuna giren oyuncu Alexandru Cicaldau, çıkan oyuncu Oğulcan Ulgun.

14' Corendon Alanyaspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Nicolas Janvier

20' Jure Balkovec isabetsiz bir şut çekiyor ve bu şut, Konya şehrindeki maçta skor tabelasını değiştirmeye yetmiyor.

23' Yusuf Özdemir şutunu çekiyor ancak kaleyi bulamıyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadı'nda skor değişmedi.

29' Maçta heyecanlı anlar. Koka şutunu çekiyor ancak top Konyaspor savunmasından dönüyor.

41' Ofsayt! Ofsaytta kalan takım Alanyaspor.

45'+1 Gooool! Alanyaspor takımı öne geçti. Golü atan oyuncu Florent Hadergjonaj. 0-1.

45'+1 Golde asisti yapan oyuncu Oguz Aydin.

Maçın hakemi Oguzhan Cakir ilk yarıyı bitirdi.

46' Konyaspor - Corendon Alanyaspor maçında ikinci yarı başladı.

47' Sarı kart! Konyaspor takımı sarı kart gören taraf. Kartı gören oyuncu Teenage Hadebe.

52' Gole yaklaşan takım Alanyaspor oldu. Kaleyi yoklayan oyuncu Oguz Aydin. Kaleyi bulan şutu skoru değiştirmeye yetmedi.

64' Maçın hakemi Oguzhan Cakir, Konyaspor takımı lehine köşe atışı kararı verdi.

65' Alanyaspor savunması Valon Ethemi tarafından çekilen şutu engelliyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadı'nda skorda değişiklik yok.

66' Oyuncu değişikliği. Oyundan çıkan oyuncu Koka, oyuna giren oyuncu Ui-jo Hwang.

68' Oyuncu değişikliği! Konyaspor takımında giren oyuncu Louka Prip, çıkan oyuncu Bouly Junior Sambou.

68' Konyaspor takımı oyuncu değişikliği hakkını kullanıyor. Sahadan çıkan oyuncu Soner Dikmen, giren oyuncu Sokol Cikalleshi.

70' Sokol Cikalleshi kaleyi görüp şutunu çekiyor ancak bu şut, Alanyaspor savunmasınca engelleniyor.

70' Ofsayt! Oguzhan Cakir Konyaspor aleyhine ofsayt kararı veriyor.

71' Sarı kart! Maçın hakemi, sarı kartını Efecan Karaca için kullandı.

72' Louka Prip, çerçeveyi bulan şutta tehlike yarattı ancak Konya şehrinde skor değişmedi.

72' Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadı'nda Alanyaspor atağı. Şutu çeken oyuncu Oguz Aydin ancak top Konyaspor savunmasınca karşılanıyor.

76' Ofsayt! Konyaspor atağı, hakem Oguzhan Cakir tarafından çalınan ofsayt düdüğü ile sonlanıyor.

77' Sarı kart! Uğurcan Yazgılı maçın hakemi tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

82' Sarı kart! Alanyaspor takımında Yusuf Özdemir sarı kart ile cezalandırıldı.

85' Alanyaspor takımının atağında şut savunmadan dönüyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadı'ndaki şutun sahibi Oguz Aydin.

85' Konyaspor oyuncu değişikliği hakkını kullanan taraf. Giren oyuncu Ahmet Oğuz, çıkan oyuncu Uğurcan Yazgılı.

87' Rakip sahada gol arayan takım Konyaspor. Steven Nzonzi kafa vuruşunu yapıyor ancak kaleyi tutmayan bu vuruş, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadı'nda skoru değiştirmiyor.

88' Alanyaspor takımında oyuncu değişikliği. Giren oyuncu Carlos Eduardo, çıkan oyuncu Efecan Karaca.

88' Oyuncu değişikliği! Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu stadında oynanan maçta Alanyaspor oyuncu değiştiriyor. Sahaya giren oyuncu Pione Sisto, sahayı terk eden oyuncu Oguz Aydin.

89' Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu stadında, Konyaspor takımı şimdi sağ taraftan köşe vuruşu kullanacak.

90' Korner kazanan takım Alanyaspor. Atışı kullanmak için hazırlanan oyuncu Nicolas Janvier.

90'+1 İsabetsiz şut! Konyaspor Marlos Moreno ile kaleyi yokladı ancak sonuç yok.

90'+1 2. Devre sonuna eklenen süre 4 dakika.

90+2 GOOOL! Alanyaspor, Eduardo'nun muhteşem gölü ile deplasmanda 2-0 öne geçti

90'+3 Sarı kart! Oguzhan Cakir elini cebine attı ve sarı kartını Alanyaspor takımının oyuncusu Carlos Eduardo için kullandı.

90'+5 Oyuncu değişikliği! Alanyaspor için oyuncu değişikliği. Nicolas Janvier çıkan oyuncu, Fatih Aksoy giren oyuncu.

90'+5 Oyuncu değişikliği. Yusuf Özdemir sahadan çıkan oyuncu, Nuno Miguel Reis Lima maça dahil olan oyuncu.

Hakem maçın 0-2 bittiğini ilan eden son düdüğü çaldı.

Kaynak: Spor SERVİSİ