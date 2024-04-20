Devlet borcu olanlara müjdeyi duyurdu: Rekor düzeyde destek sağlanacak! Meclis'te onandı...

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) gündeminde yer alan sicil affı ve devlet destekli borç kapatma kredisi borç yükü altındaki vatandaşların gündeminde yer alan gelişmeler arasında. Özellikle kredi ve kredi kartı borçları nedeniyle zor durumda olanlar için bu düzenlemenin finansal sicillerini temizleyerek yeni bir başlangıç yapmalarına olanak tanıması bekleniyor.

Sicil affı, kredi kartı, taşıt ve konut kredisi gibi borçlar için geçerli olacak ve kredi puanı düşük olan vatandaşların kara listeden çıkarılmasını hedefliyor. Bu düzenleme devlet destekli borç kapatma kredisi de gündeme gelmiş durumda. Kamu bankaları aracılığıyla sağlanacak olan bu kredi en az 50 bin Türk Lirası olarak planlanıyor ve borçların yapılandırılmasına yardımcı olacak.

Meclis'in bu konudaki kararının onaylanması ve Resmi Gazete'de yayımlanması halinde uygulamanın detayları ve başvuru koşulları netlik kazanacak. Vatandaşların finansal yükünü hafifletmeyi amaçlayan bu adımlar ekonomik sıkıntılar içindeki bireyler için önemli bir fırsat olarak görülüyor. Sicil affı ve borç kapatma kredisi, ekonomik toparlanma sürecinde önemli bir rol oynayabilir ve bireylerin bankacılık sistemine yeniden entegre olmalarını sağlayabilir.

Kaynak: Kamu Son Haber