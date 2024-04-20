O uygulama Instagram'a rakip özelliğini duyurdu: Sosyal medya adeta yarıldı!

TikTok’u belirli pazarlarda erişime açtığı uygulama, Instagram‘a rakip olabilecek özellikleri ile ön plana çıkıyor. Instagram‘a benzer arayüzü ve kullanım özellikleri ile teknoloji severlerin yeni ilgi odağı olacağı benziyor. belirli pazarlarda erişimi acildigindan dolayı Instagram‘ı gölgede bırakıp bırakmayacağına yönelik net bir öngörü ise henüz yok.

NASIL KULLANILIR?

Uygulama kullanıcıların birden birden fazla gönderiyi aynı anda görüntülemelerini ve fotoğrafları tam ekran olarak görmelerine olanak sağlayacak.Öte yandan kullanıcılar uygulamayı TikTok hesaplarına bağlı olarak çalıştırabilecek, gönderilere yorum yapmam, kronolojik ve algoritmik keşfet özelliği uygulamanın öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor.

SOSYAL MEDYAYI 2'YE YARDI

TikTok Notes adlı uygulama kullanıcıların sosyal medya paylaşımlarına göre şimdilik sadece Kanada’da kullanılıyor. Öte yandan şirket uygulamaya yönelik resmi bir açıklamada yayınlamış değil.

Kaynak: Kamu Son Haber