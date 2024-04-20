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MHRS'de randevu sistemi sil baştan Bakan Koca açıkladı: O madde dikkat çekti! Artık...

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ndeki (MHRS) sorunlara dikkat çekerek önemli bir değişiklik yaptı.

MHRS'de randevu sistemi sil baştan Bakan Koca açıkladı: O madde dikkat çekti! Artık... mask
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Hastanelerden randevu alamadıklarını o yüzden mecbur özel hastanelere giden ve buralara gittiğinde ise yüksek faturalarla karşılaşan vatandaşların sayısı gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Muayene randevusu için 3 ay, MR için 6 ay, Ultrason için 4 ay sonrasına gün verilmesinden vatandaş şikayetçi. Sosyal medyada sesini duyurmak isteyen vatandaşlar randevu alamadıkları için isyan ediyor.

FLAŞ DÜZENLEME

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ndeki (MHRS) sorunlara dikkat çekerek flaş değişiklikte bulundu. Randevu sorunu ile ilgili alınan yeni kararlarla birlikte randevu sorununu kalıcı şekilde çözmek amaçlanıyor.

MHRS’deki sorunları temel faktörleriyle ele aldığını belirten Fahrettin Koca, “Randevu bulmakta yaşanan sıkıntıları çözmek için yaptığımız çalışmalardan önemli sonuçlara ulaştık. Önümüzdeki günlerde kademeli şekilde tedbirleri hayata geçirecek ve randevu sorununu kalıcı şekilde çözeceğiz. Randevu sorununa karşı hem vatandaşlarımızı hem de hekimlerimizi memnun edecek bir çözüm oluşturduk” dedi.

15 GÜN DETAYI

Öncelikle iptal edilmeyen randevulardan kaynaklanan, kullanılamayan kapasitemizi diğer vatandaşlarımızın kullanımına açacağız diyen Koca, “Bu kapsamda; gelemeyeceği randevuyu iptal etmeyen vatandaşlarımız söz konusu durumun ilkinde 15 gün içerisinde aynı branşa randevu alamayacak. Aynı şekilde randevusuna ikinci kez gelmediğinde 15 gün içerisinde tüm branşlardan randevu alamayacak” açıklamalarında bulundu.

SINIR 23:59 OLDU

Koca, “ Son dakika iptalleri nedeniyle atıl kapasite oluşmaması için randevu iptal süresini, en geç bir önceki gün saat 23.59’la sınırlandırıyoruz” dedi. Bu şekilde hastanın son dakika randevu iptalinin önüne geçmek için bir gün önceden randevusuna kesin olarak gideceğini onaylaması gerekiyor. İptal edilen randevular yerine, muayene saatinden 1 saat öncesine kadar yeni randevu verebileceğiz diyen Koca, “Böylelikle daha fazla hastamızın randevu almasını ve kapasitenin verimli kullanılmasını sağlamış olacağız.” diye konuştu.

MHRS HASTANE RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Hastane ziyaretleriniz için önceden plan yapmak artık çok daha kolay. Muayene olabilmek için öncelikle randevu almanız gerekiyor ve bunu yapmak MHRS üzerinden veya Alo 182 çağrı merkezi numarasını arayarak gerçekleştirebilirsiniz. MHRS üzerinden randevu almak isteyenler, istedikleri branş, doktor, gün ve saat gibi kriterlere göre kolayca hastane randevusu alabilirler. İnternet üzerinden randevu alacak kişilerin öncelikle MHRS sistemine kayıt olmaları gerekmektedir ve bu kayıt işlemi kimlik bilgileriyle hızlıca tamamlanabilmektedir.

MHRS ŞİFRE TALEBİ NASIL YAPILIR?

MHRS şifresini almak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanabilirsiniz:

e-Devlet üzerinden: e-Devlet şifrenizle giriş yaparak MHRS şifrenizi alabilirsiniz.
SMS ile: 182'yi arayarak cep telefonunuza gelen şifreyi kullanarak MHRS'ye giriş yapabilirsiniz.
ALO 182'den: ALO 182'yi arayarak canlı operatöre TC kimlik numaranızı vererek MHRS şifrenizi alabilirsiniz.


E-DEVLET ÜZERİNDEN MHRS ŞİFRESİ TALEBİ İÇİN:

https://www.turkiye.gov.tr/ adresine giriş yapın
"Sağlık" sekmesini tıklayın.
"Merkezi Hekim Randevu Sistemi" hizmetini tıklayın.
"Randevu Al" butonuna tıklayın.
"Yeni Üye" butonuna tıklayın.
TC kimlik numaranızı, adınızı, soyadınızı, doğum tarihinizi ve cep telefonu numaranızı girin.
"Gönder" butonuna tıklayın.
Cep telefonunuza gelen şifreyi girin.
"Onayla" butonuna tıklayın.
SMS ile MHRS şifresi almak için:

182'yi arayın.
"Randevu almak istiyorum" deyin.
TC kimlik numaranızı ve cep telefon numaranızı söyleyin.
Cep telefonunuza gelen şifreyi not alın.
ALO 182'den MHRS şifresi almak için:

ALO 182'yi arayın.
"Randevu almak istiyorum" deyin.
TC kimlik numaranızı söyleyin.
Canlı operatörden MHRS şifrenizi alın.

Kaynak: Kamu Son Haber

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20 Nis 2024 - 13:01 - Sağlık

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