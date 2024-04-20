- Ekonomi

Sürücüleri yakından ilgilendiren gelişme: Bunu herkes ödeyecek

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Artan sigorta fiyatlarının bedelini 28 milyon araç sahibi ödüyor çünkü iyi şoför ile kötü şoför arasındaki fark kalmadı.

Sürücüleri yakından ilgilendiren gelişme: Bunu herkes ödeyecek mask
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Milyonlarca sürücünün trafik sigortası primlerinde herhangi bir değişiklik olmaması, bütün sürücülerin sigorta için neredeyse aynı ücreti ödemesi büyük bir problem haline geldi.

Hal böyleyken, kaza yapmayan sürücülerin de maliyeti paylaşmasını gerektiriyor. Türkiye'de trafikteki yaklaşık 28 milyon araçtan 24 milyonunun trafik sigortası var. Trafikteki bu 28 milyon araçtan 1.2 milyon tanesinin ise kaza yaptığı bilgisi verilerle sabit.

Kazaya karışan sürücülerin ortaya çıkardığı bu maliyet kazaya karışmayan, geriye kalan 22 milyon sürücüyü olumsuz etkiliyor.

Konuyla alakalı bir açıklama yapan TÜKONFED Başkanı Turusan Bağcı, trafik sigortası primlerini hükümetin belirlediğini ve tavan fiyatları koyduğunu dile getirdi.

Bağcı, her 100 araçtan 4’ünün kazaya karıştığını, bununla birlikte yaklaşık olarak 1,2 milyon sürücünün ödemesi gereken bedeli kaza yapmayan 22 milyon sürücüye ödetildiğini söyledi.

Bağcı ayrıca, kazalar neticesinde teknik zararlar 33 milyar TL’yi aşması üzerine sigorta şirketleri de serbest tarife talep ettiğini, yani devletin prim belirlemesinden vazgeçerek primleri serbest bırakmasını istediklerini söyledi.

Konunun çözülmesi için serbest ve standart tarifesinin uygulanması gerektiğine değinen Bağcı, serbest tarifenin karşısında önceden olduğu gibi standart tarifelerin belirlenmesi gerektiğini ve fiyatların iyi sürücü ile kötü sürücünün ödediği ücret arasında farklılıklar olması gerektiğini belirtti.

Kaynak: Kamu Son Haber

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20 Nis 2024 - 12:48 - Ekonomi

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