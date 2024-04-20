IMF'den Türkiye kritik açıklaması: Desteklemeye yönelik görüşme yok

Uluslararası Para Fonu (IMF) Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında Avrupa bölgesi ekonomilerine yönelik basın toplantısı gerçekeştirdi. Toplantıda Türkiye ekonomisine yönelik değerlendirmelere de yer veren Uluslararası Para Fonu (IMF) Avrupa Departmanı Direktörü Alfred Kammer, geçen yılın ortalarında Türkiye'de önemli bir politika değişikliği gözlemlediklerini söyledi. Bu değişiklikler arasında parasal tarafta ciddi bir sıkılaşma ve mali tarafta deprem sebebiyle artan harcamaları karşılamak için mali konsolidasyonun olduğunun altını çizdi.

Kammer, bu politika değişikliklerinin Türk ekonomisinde bazı başarılar getirdiğini de belirterek, dezenflasyon sürecinin ise uzun zaman alabileceğine dikkat çekerken, bu politika ortamı sayesinde Türk ekonomisine ilişkin kırılganlıkların azaldığını ifade etti.

Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Kammer, Şimşek'in reformların uzun vadeli bir program olduğuna dikkat çektiğini ve bu programın yürütüleceğini ifade etti.

Kammer, reform programının Türkiye'nin kırılganlığını azaltması, enflasyonu zamanla kalıcı bir şekilde düşürmesi ve yatırımlar için gerekli ortamı yaratması beklenildiğini ifade ederken, bu sayede Türkiye'nin büyüme modelinde bir değişiklik ve büyümenin yeniden dengelenmesi sağlanacağını da dile getirdi.



Yeni bir IMF programına ihtiyaç olup olmadığı ve bu konuda Türk yetkililerle görüşülüp görüşülmediği sorusuna yönelik olarak, Kammer, öncelikle mevcut reform programını desteklediklerini ve Türkiye'ye bu programı tavsiye ettiklerini belirtti. Kammer, şu an için Türkiye ile IMF'nin ekonomi ekibinin desteği dahilinde herhangi bir program için görüşme olmadığını ifade etti.

Kaynak: Kamu Son Haber