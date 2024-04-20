O ülkede volkan faciası: Tsunami yaratabilir

Endonezya'nın Sulawesi adasında bulunan Ruang Yanardağı, son günlerde artan volkanik faaliyetlerle endişe verici bir patlama serisi yaşadı. Özellikle dün öğlen saatlerinden itibaren en az üç kez patlayan bu yanardağ, bölgedeki sakinleri korkutuyor.

TSUNAMİ ALARMI

Patlamalar sonucunda lav ve küllerin 1200 metreye kadar yükseldiği belirtiliyor. Yaşanan bu tehlikeli durum nedeniyle bölgede yaşayan 2,100'den fazla kişi, kül yağışı, düşen taşlar, sıcak volkanik bulutlar ve tsunami riski gibi tehlikelerden kaçınmak için tahliye edildi.

The Guardian gazetesinin aktardığına göre Endonezya'nın Yanardağ Bilimleri Merkezi'nin verilerine göre, volkanik faaliyetlerin devam ettiği bölgede Manado kentinde bulunan uluslararası havalimanı geçici olarak kapatıldı. Meteoroloji, İklim Bilimi ve Jeofizik Ajansı'nın uydu görüntülerinde ise yanardağdan çıkan küllerin farklı yönlerde ilerlediği gözlendi.

Yetkililer, 1871 yılında yaşanan bir benzerlikle, yanardağın suya doğru çökmesi ve buna bağlı olarak tsunami riski oluşturabileceği endişesi taşıyor. Şu anda bölgedeki evlerin, yolların ve diğer yapıların yanardağdan çıkan volkanik külle kaplandığı bildiriliyor.

Ruang Yanardağı'nda çarşamba günü de beş büyük patlama yaşandığı belirtilmişti. Yetkililer, 725 metre rakımlı bu yanardağa yaklaşık 6 kilometre mesafede yaşayanların bölgeyi tahliye etmelerini istemişti. Yanardağın kısmen çökmesi durumunda, doğudaki Tagulandang adasının risk altında olduğu ifade ediliyor. Bu adadaki sakinlerden de evlerini terk etmeleri istendi.

Kaynak: Karar