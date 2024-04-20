- Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu: Emeklilerle ilgili yeni çalışma yolda

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın emeklilerle ilgili özel bir çalışma yürüttüğünü belirtti. Yılmaz, bu çalışmanın tamamlandığında kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti. Konuyla ilgili olarak Yılmaz, "6 ay sonrası memurlarda olduğu gibi emeklilerimiz için de bu değerlendirmeler yapılacaktır elbette" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu: Emeklilerle ilgili yeni çalışma yolda mask
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın emeklilerle ilgili özel bir çalışma yaptığını belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, açıklamalarda bulundu.

EMEKLİLERLE İLGİLİ YENİ ÇALIŞMA
Yılmaz, yüksek enflasyonun etkilerinden muzdarip emeklilerle ilgili özel bir çalışma yürüttüklerini ve bu çalışmanın tamamlandığında toplumla paylaşılacağını ifade etti. Emeklilerin yaşadığı mali sıkıntıları en aza indirmek amacıyla yapılan bu çalışmanın detaylarına da değinen Yılmaz, özellikle emekli maaşlarına ilişkin yapılacak düzenlemelerin emeklilerin refahını artırmayı hedeflediğini belirtti.

'MEMURLARDA OLDUĞU GİBİ EMEKLİLER DE DEĞERLENDİRİLECEK'
Konuyla ilgili olarak A Haber'e açıklamalarda bulunan Yılmaz, "Emeklilerimize 6 ay için bir artış yapılmıştı biliyorsunuz. Bu yüzde 50'ye varan artış 6 ay için geçerli, 6 aylık süre için yapılmıştı. 6 ay sonrası memurlarda olduğu gibi emeklilerimiz için de bu değerlendirmeler yapılacaktır elbette. Dolayısıyla orada gerekli ayarlamalar mutlaka ele alınacak, yapılacaktır. Bir taraftan da Çalışma Bakanlığımızın emeklilerle ilgili yaptığı, gündelik hayata dokunan birtakım çalışmalar, hazırlıklar var. Onlar da tamamlandığında Çalışma Bakanlığımız bunları toplumla paylaşacaktır" dedi.

ENFLASYON MESAJI
Yılmaz, enflasyonla mücadele konusundaki kararlılıklarını vurgulayarak, geçmişte olduğu gibi gelecekte de enflasyonla etkin bir şekilde mücadele edeceklerini dile getirdi. Haziran, temmuz ve ağustos aylarında enflasyonun düşeceğine dair iyimser mesajlar veren Yılmaz, ekonomik istikrarın korunması adına atılacak adımların devam edeceğini ifade etti.

EMEKLİYE ZAM ORANI
Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre, enflasyon tahminlerinde iyileşme görüldü. Bu durum, emeklilere yapılacak zam oranlarının da belirlenmesinde kritik bir rol oynayacak. Şimdiden hak edilmiş olan yüzde 15,05'lik zam oranına ek olarak, gelecek dönemlerde enflasyonun seyri de emekli maaşlarına etki edecek. Haziran ayına kadar öngörülen enflasyon rakamları da dikkate alındığında, emekli maaşlarındaki güncellemelerin öneminin arttığı görülüyor.

Kaynak: Karar

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20 Nis 2024 - 11:17 - Ekonomi

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