- Asayiş

Alanya Antalya yolunda servis midibüsü devrildi: 19 yaralı

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Otel personelinin taşındığı servis midibüsünün devrildiği kazada, 19 kişi yaralandı.

Alanya Antalya yolunda servis midibüsü devrildi: 19 yaralı mask
Alanya Antalya yolunda servis midibüsü devrildi: 19 yaralı
Alanya Antalya yolunda servis midibüsü devrildi: 19 yaralı
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Alanya Antalya yolunun Serik bölgesinde otel personelinin taşındığı servis midibüsünün devrildiği kazada, 19 kişi yaralandı. Kaza, saat 07.00 sıralarında Serik'in Orta Mahalle D400 kara yolu Gedik kavşağı yakınlarında meydana geldi. Osman Ali Kaplan idaresindeki otel personelinin taşındığı 07 C 82562 plakalı midibüs, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Yaklaşık 20 metre sürüklenen midibüs, refüjdeki bariyerler, direkler ve ağaçlara çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler midibüste bulunan 19 kişinin çeşitli yerlerinden yaralandığını belirledi. Yaralılar ambulanslarla ilçede bulunan hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle yolda trafik tek şeritten sağlandı. Polisin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından midibüsün kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Diğer yandan midibüsün Boğazkent Mahallesi'nde bulunan 5 yıldızlı otele çalışanları götürdüğü, kaza sırasında araçta sürücü ile birlikte 20 kişinin olduğu öğrenildi. Sürücünün kazayı yara almadan atlattığı belirtildi.

Kazayla ilgili polisin incelemesi sürüyor.

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20 Nis 2024 - 10:12 DHA Antalya- Asayiş

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