Restorana silahlı saldırı! Bakan Yerlikaya'dan açıklama

Olay, dün gece Türkmen Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, 3 kadın ve 3 erkekten oluşan bir grup, restoranda alkol aldıktan sonra işletme çalışanları ve yetkilileriyle bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın ardından restorandan ayrılan grup, daha sonra geri gelerek, yanında getirdikleri av tüfeğiyle restorana ve havaya ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olayda yaralanan olmazken; Önder Kıyak, Bekir Sert, T.K., Z.S., C.K. ve D.İ., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri, 2 ruhsatlı av tüfeğine de el koydu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden T.K., Z.S., C.K. ve D.İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Önder Kıyak ve Bekir Sert ise bugün çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da olaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya paylaşımda, "Kuşadası’nda 19 Nisan günü meydana gelen ve sosyal medyada yer alan görüntülerde yer aldığı üzere; Türkmen Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bir işletme önünde kavga yaşanmış ve av tüfeğiyle işletmeye doğru ateş açılmıştır. Olay yerine polislerimiz intikal etmiş, şüpheli şahıslar yakalanmıştır. Olayla ilgili olarak çeşitli suçlardan "suç kayıtları" olan B.S., Ö.K., T. K., Z.S., C.K. ve D.İ. isimli şahıslar gözaltına alınmış ve B.S. ile Ö.K. tutuklanmıştır. Diğer şahıslara ise adli kontrol kararı verilmiştir. Ateş açarak masum insanların hayatını riske atanlara, halkımızın huzurunu kaçıranlara asla müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.