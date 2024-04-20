İzmir'de deprem meydana geldi...

Alınan bilgilere göre İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında saat 11.02'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın ( AFAD) verilerine göre 4.5 büyüklüğünde gerçekleşen depremin derinliği 6.97 km olarak belirlendi.

Kandilli Rasathanesi verilere göre depremin büyüklüğü 4,4 olarak ölçülürken merkez üssü Sisam Adası olarak belirlendi.

Kaynak: Kamu Son Haber