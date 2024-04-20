Uzmanlar açıkladı: Çok merak ediliyordu... Kariyer planlamasında yapılan 3 kritik hata!

LinkedIn, günümüzde iş arayanlar için vazgeçilmez bir araç halinde. LinkedIn'in verilerine göre, her dakika dünya genelinde 8 kişi bu platform aracılığıyla iş buluyor. Bu saat başına 480, günlük olarak ise 11 Bin 520 kişinin yeni bir işe başladığı anlamına geliyor.

İşverenler, adayları değerlendirirken sıklıkla LinkedIn profillerini incelemekte ve bu profiller üzerinden ön eleme yapıyor. C-Suite Coach'un kurucusu ve CEO'su olan kariyer koçu Angelina Darrisow'a göre, çevrimiçi bir varlığın olmaması, işverenler için kaygı verici bir durum olabilir.

Bir LinkedIn profiline sahip olmanın yanı sıra profilin doğru ve profesyonel bir şekilde doldurulmuş olması da büyük önem taşıyor. Kariyer uzmanları, LinkedIn profillerinde yapılmaması gereken bazı yaygın hataları sıraladı.

Bunlar arasında, profilin tam ve doğru bilgilerle doldurulmaması, profesyonel olmayan bir fotoğraf kullanılması ve etkileşimde bulunmamak gibi hatalar yer alıyor.

Kariyer ve liderlik koçu Phoebe Gavin'e göre, bu bölümdeki profesyonel olmayan içerikler, yöneticilerin işe alma kararlarını olumsuz yönde etkileyebilir. Gavin, kişisel hayata dair paylaşımların daha çok Instagram gibi sosyal platformlara ait olduğunu vurgulamakta. Ayrıca, günlük yaşamda karşılaşılan olaylar hakkında yapılan tartışmaların da LinkedIn profilinde yer almaması gerektiğini belirtir.

Kariyer koçu ve yazar Octavia Goredema ise, iş arayan adayların duygusal tepkilerini kontrol altında tutmalarının önemini vurgular. Goredema'ya göre, bir iş görüşmesinin beklenildiği gibi sonuçlanmaması veya bir reddedilme durumunda adayların duygusal bir paylaşım yapmadan önce durup düşünmeleri tavsiye edilir. Duygusal anların paylaşılmasının profilinizi inceleyen yöneticiler üzerinde olumsuz bir ilk izlenim bırakabileceğini belirtir.

Goredema, profesyonel bir imaj çizmek ve olası iş fırsatlarını en iyi şekilde değerlendirebilmek adına LinkedIn üzerindeki paylaşımların özenle seçilmesi gerektiğini vurguladı. Kariyer uzmanları, adayların çok sayıda örtüşen iş unvanına sahip olmaları durumunda bunu LinkedIn özetlerinde açıkça ifade etmelerini önermektedir. Örneğin, bir aday "çok yönlü serbest çalışan" olarak kendini tanımlayarak şu anda üzerinde çalıştığı projeleri belirtebilir.

LinkedIn profillerinin düzenli olarak güncellenmesi, iş arayanlar için kritik bir öneme sahiptir. İnsan kaynakları uzmanları, adayların kariyer gelişimlerini ve mesleki becerilerinin artışını gözlemlemek amacıyla profilleri inceliyor. Güncel olmayan bir profil adayın uzun süredir kariyerinde ilerleme kaydetmediği izlenimi yaratabilir.

Darrisow'un belirttiği gibi, LinkedIn işverenlerin aktif olarak işe alım yapmasalar bile adayları keşfetmelerine olanak tanır. Adaylar platformda ne kadar çok nitelik ve deneyim listelerse aramadıkları bir iş için bile cazip bir aday olarak öne çıkma şansları o kadar artar.

Gavin'e göre, işverenler LinkedIn'i kullanarak ihtiyaçlarına uygun adayları ararken adayların profillerinde yer alan bilgileri değerlendirirler. Eğer bir adayın profili yeterince güncel ve ayrıntılı bilgiler içermiyorsa işverenler doğru deneyime sahip olsa dahi bu adayı göz ardı edebilir ve başka adayların profillerine yönelebilir.

Kaynak: Kamu Son Haber