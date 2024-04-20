- Eğitim

ÖSYM'den flaş duyuru: Hafta sonu 4 sınav yapılacak! Detaylara dikkat...

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ÖSYM, bu hafta sonu dört önemli sınav gerçekleştirecek. 20 Nisan Cumartesi günü başlayacak olan sınav maratonu 21 Nisan Pazar günü sona erecek. Adaylar, hafta sonu boyunca çeşitli düzeylerdeki sınavlarda ter dökecekler.

ÖSYM'den flaş duyuru: Hafta sonu 4 sınav yapılacak! Detaylara dikkat... mask
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 20 Nisan'da gerçekleştirilecek olan e-YDS 2024/3 sınavının Farsça, Yunanca ve Bulgarca dillerinde yapılacağını duyurdu. Aynı gün diş hekimliği uzmanlık adayları için 2024-DUS 1. Dönem ve yurt dışı diploma denkliği için 2024-STS Diş Hekimliği 1. Dönem sınavları da icra edilecek.

21 Nisan'da, akademik kariyer hedefleyenler için 2024-ALES/1 sınavı düzenlenecek. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, DUS ve STS Diş Hekimliği sınavlarının 5 bin 912 adayın katılımıyla ve 294 farklı salonda gerçekleştirileceğini açıkladı.

Sınavların sabah 10.15'te başlayıp öğleden sonra 12.45'te tamamlanacağını belirten Ersoy, sınav güvenliği için 893 personelin görev yapacağını ifade etti. Sınav sonuçlarının 16 Mayıs'ta ilan edileceğini bildiren Ersoy, aynı gün elektronik ortamda yapılacak olan yabancı dil sınavına ise 1158 adayın katılacağını duyurdu.

SINAV GÜNÜ OLACAK

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, yaklaşan sınav organizasyonu hakkında bilgi verdi. Ersoy'a göre 17 farklı salonda gerçekleştirilecek olan sınav için toplamda 151 personel, emniyet görevlileri de dahil olmak üzere görev alacak. Üç dilde yapılacak sınav öğleden sonra 13.45'te başlayacak ve adaylara 80 soruyu çözmeleri için 180 dakika süre tanınacak. Elektronik sınav sonuçlarının ise sınav günü içinde açıklanması planlanıyor. Ayrıca, hafta sonu Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın ilk oturumu düzenlenecek.

Sınav Lefkoşa ve Bişkek de dahil olmak üzere 83 şehirdeki 94 merkezde yapılacak ve toplam 189 bin 345 aday sınava katılacak. Sınav için 533 bina ve 7 bin 448 salon hazır hale getirilecek. 25 bin 684 görevli, emniyet mensuplarıyla birlikte sınavın sorunsuz yürütülmesini sağlayacak. Adaylar sayısal ve sözel bölümlerden oluşan 100 soruluk sınavda 150 dakika süreyle ter dökecekler. Sınav sonuçları 10 Mayıs'ta ilan edilecek ve bu sonuçlar beş yıl boyunca geçerli olacak.

Ersoy, yaklaşan sınavlar öncesinde adaylara başarı dileklerini iletti ve kimlik kartlarını kaybeden ya da uygun olmayan kimlik bilgilerine sahip adaylar için bir çözüm sundu. Sınav gününde ilgili adayların mağduriyet yaşamamaları için tüm il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin açık olacağını duyurdu.

Kaynak: Kamu Son Haber

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20 Nis 2024 - 03:52 - Eğitim

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