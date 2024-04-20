Suya dev zam! O tarihter itibaren geçerli olacak...

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, Başkan Cemil Tugay yönetiminde gerçekleştirilen Nisan ayının ikinci oturumunu tamamladı. İlk toplantıda gündeme alınan ve 1 Haziran itibarıyla su ve atık su tarifelerinde yüzde 25 indirim öngören teklif ilgili komisyonlarda yapılan incelemelerin ardından meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.
Meclis komisyonun önerisi doğrultusunda 1 Haziran itibarıyla tüm su ve atık su aboneleri için geçerli olacak şekilde kullanılan her 0.4 metreküp için yüzde 25 oranında indirim yapılması oybirliği ile geçti
Kaynak: Kamu Son Haber
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.