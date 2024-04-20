- Ekonomi

Suya dev zam! O tarihter itibaren geçerli olacak...

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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Nisan ayı meclis toplantısında su ve atık su tarifelerinde önemli bir indirim kararı alındığı duyuruldu.

Suya dev zam! O tarihter itibaren geçerli olacak... mask
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İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, Başkan Cemil Tugay yönetiminde gerçekleştirilen Nisan ayının ikinci oturumunu tamamladı. İlk toplantıda gündeme alınan ve 1 Haziran itibarıyla su ve atık su tarifelerinde yüzde 25 indirim öngören teklif ilgili komisyonlarda yapılan incelemelerin ardından meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

Meclis komisyonun önerisi doğrultusunda 1 Haziran itibarıyla tüm su ve atık su aboneleri için geçerli olacak şekilde kullanılan her 0.4 metreküp için yüzde 25 oranında indirim yapılması oybirliği ile geçti

Kaynak: Kamu Son Haber

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20 Nis 2024 - 03:49 - Ekonomi

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