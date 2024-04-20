Tokat bir daha sallandı: Gerilim tırmanıyor...

Merkez üssü Sulusaray ilçesi olan olan deprem vatandaşlar da korku ve paniğe sebep oldu. Kandilli Rasathanesi’nden aktarılan bilgiye göre saat 03:02 sularında yaşanan depremin büyüklüğü 3,4 olarak kaydedilirken derinliği de 4,4 olarak açıklandı

Kaynak: Kamu Son Haber