Şimşek moral peşinde

CORENDON Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında bugün Konyaspor'un konuğu olacak. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda Oğuzhan Çakır'ın yöneteceği müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Ligin son haftalarında elde ettiği yenilmezlik serisi ile üst sıralara tırmanarak ateş hattından bir hayli uzaklaşan temsilcimiz, küme düşme potasının sıcaklığını yoğun hisseden Konyaspor'a karşı 3 puan için sahada olacak. Kritik maçın hazırlıklarını dün tamamlayarak Konya'ya giden turuncu yeşilli ekipte kırmızı kart cezalısı Leroy Fer dışında eksik bulunmuyor. Öte yandan, yine Galatasaray maçında kırmızı kart görerek 1 maç ceza alan Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke de bugünkü maçı tribünden takip edecek. Ev sahibi Konyaspor'da ise sakatlıkları devam eden Yasir Subaşı, Metehan Mert, Muhammet Demir ve Boateng, Alanyaspor'a karşı forma giyemeyecekler. Cemali AYDINOĞLU

Kaynak: Spor SERVİSİ