- Spor

Şimşek moral peşinde

ABONE OL Google News Sayfamız

Galatasaray'ı konuk ettiği maçta 4-0 yenilerek 7 maçlık yenilmezlik serisi son bulan Corendon Alanyaspor, Konyaspor ile bugün deplasmanda oynayacağı kritik maçtan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor

Şimşek moral peşinde mask
Şimşek moral peşinde
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

CORENDON Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında bugün Konyaspor'un konuğu olacak. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda Oğuzhan Çakır'ın yöneteceği müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Ligin son haftalarında elde ettiği yenilmezlik serisi ile üst sıralara tırmanarak ateş hattından bir hayli uzaklaşan temsilcimiz, küme düşme potasının sıcaklığını yoğun hisseden Konyaspor'a karşı 3 puan için sahada olacak. Kritik maçın hazırlıklarını dün tamamlayarak Konya'ya giden turuncu yeşilli ekipte kırmızı kart cezalısı Leroy Fer dışında eksik bulunmuyor. Öte yandan, yine Galatasaray maçında kırmızı kart görerek 1 maç ceza alan Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke de bugünkü maçı tribünden takip edecek. Ev sahibi Konyaspor'da ise sakatlıkları devam eden Yasir Subaşı, Metehan Mert, Muhammet Demir ve Boateng, Alanyaspor'a karşı forma giyemeyecekler. Cemali AYDINOĞLU

Şimşek moral peşinde
Şimşek moral peşinde

Kaynak: Spor SERVİSİ

# fatih, Son, Bir, devam, Alanyaspor, süper lig, Olacak

20 Nis 2024 - 03:44 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ * Motor ehliyeti bulunan, * Bahçe ve havuz işlerini bilen, * Ortak alan temizliği yapabilecek, * Kalacak ev veriyoruz. * 12 ay iş...

0 242 515 03 21

MUHASEBE BÜROSUNA

 Deneyimli bay/bayan yardımcı Muhasebe Personeli alınacaktır. 

0 532 287 06 36

Algida SMB GRUP DONDURMA

Bünyesinde 12 ay çalıştırılmak üzere ( B+C+D+E ) sınıf ehliyetli SRC ve PSiKOTEKNiK belgesi olan Dağıtıcı Personel aranmaktadır. Maaş+ Prim+ Yemek Kar...

0 554 307 07 48

SAHİBİNDEN KİRALIK DÜKKAN

AVSALLAR’da Termo Petrol Karşısı 110 m2’lik 2 Adet dükkan SAHİBİNDEN KİRALIKTIR. Not: Kurumsal firmalara, restoran ve hamam işletmesi için uygun.

0 507 455 32 55

Al-et ALANYA ENTEGRE ET TESİSLERİ

Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere aşağıdaki niteliklere sahip çalışma arkadaşları aramaktayız. SEKRETER * Tercihen lise mezunu, * Misafirleri...

0 242 515 15 15

AVSALLAR MAHALLESİNDE

 Bulunan Emerald Park Sitesine GÜVENLİK ve KAPICI Personel alınacaktır. 

0 543 628 30 43

HİD TOPTAN MEŞRUBAT GIDA FİRMAMIZA

* Satış Elemanları, * Muhasebe Elemanı, * Şoför (B-C sınıfı ehliyeti olan) Çalışma Arkadaşları arıyoruz. Adres: Şekerhane Mahallesi Yeniveliler Sok. M...

0 542 734 34 71

Moda Plaza Center

 İş yerimize; * Yabancı dil bilen Bay/Bayan Eleman, * Katlamacı, * Mutfak işlerinden anlayan Bayan Eleman aranıyor. 

0 533 222 98 19

TOMBİK TANTUNİ MAHMUTLAR

Birlikte çalışacak Ekip Arkadaşları arıyoruz.

0 555 339 79 79

5 YILDIZLI OTELİMİZİN

SPA Bölümüne Bayan Kasiyer, Market Satış Elemanı ve Resepsiyonist alınacaktır. 

0 533 338 71 11

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Alanyaspor, Konyaspor maçı için hazır mask
Alanyaspor, Konyaspor maçı için hazır
Bomba iddia! Cumhurbaşkanı Erdoğan Fenerbahçe'yi bıraktı mask
Bomba iddia! Cumhurbaşkanı Erdoğan Fenerbahçe'yi bıraktı
'Alanyaspor'un kıymeti bilinmeli' mask
'Alanyaspor'un kıymeti bilinmeli'
Alanyasporlu Dünya Şampiyonuna coşkulu karşılama mask
Alanyasporlu Dünya Şampiyonuna coşkulu karşılama
AYD bölge şampiyonasında Antalya’yı başarıyla temsil etti mask
AYD bölge şampiyonasında Antalya’yı başarıyla temsil etti
Montella morali mask
Montella morali
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber