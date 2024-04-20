'Hayırlı olsun' ziyareti

Hastanenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Başhekimimiz Doç. Dr. Yılmaz Güler, Alanya Belediye Başkanlığına seçilen Osman Tarık Özçelik’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Sohbet havasında gerçekleşen ziyarette ileriye dönük projeler ve birlikte gidilecek olan yol haritası üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu" ifadeleri kullanıldı. (Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi