Oba'ya yeni park müjdesi

Ayrıca, Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen bu alanda köpeklerin sahipleriyle birlikte şehir ortamında keyifli ve özgür zaman geçirebilecekleri oyun parkı da tamamlanarak vatandaşların kullanımına açıldı.

Alanya Belediyesi’nden yapılan açıklamada, ihtiyaç olan bölgelere yeni parklar yapılmaya devam edileceği belirtildi. (Alanya Belediyesi/BÜLTEN)

Kaynak: Alanya Belediyesi