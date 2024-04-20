Turuncu Bayrak için geri sayım başladı

Gıda güvenliğinin geliştirilmesi amacıyla başlayan ve bugünlere gelen Turuncu Bayrak Projesi, şehirde bir prestij ve kalite göstergesi haline geldi. Turuncu Bayrak sayesinde işletmeler, sundukları hizmetin hijyen kurallarına uygun olduğunu müşterilerine ilan edebilme fırsatı yakalıyor. 2004 yılında sadece 17 işletme Turuncu Bayrak almaya hak kazanmışken 2024 yılında Alanya’da 168 turuncu bayraklı işletme sayısına ulaşıldı.

HİZMET STANDARDI HEDEFLENİYOR

Alanya Belediyesi’nden yapılan açıklamada, esnafımızı gelişime teşvik etmek ve hizmet standardı sağlamak için çok önem verilen bu projenin 20 yıldır gururla sürdürüldüğü ifade edildi.

2004 yılında sadece restoran kategorisi ile başlayan Turuncu Bayrak süreci, 2024 yılına gelindiğinde restoran ve yeme içme yerleri, pastane, dondurma imalathaneleri, pasta imalathaneleri, yufka imalathaneleri, ekmek fırınları, yemek fabrikaları, kasaplar, okul öncesi eğitim kurumları, okul kantinleri, bayan kuaförleri ve şarküteri olmak üzere 11 kategoriye ulaşmış durumda.

SON BAŞVURU TARİHİ 1 MAYIS

Projeye katılmak isteyen işletmeler 28 Mart - 1 Mayıs 2024 tarihleri arasında Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne başvuru yapabilecekler. (Alanya Belediyesi/BÜLTEN)

Kaynak: Alanya Belediyesi