Ulaşıma sıkı denetim

İlçeye gelen yerleşik ve yabancı turistlerin yanı sıra ilçede yaşayan vatandaşların sorun yaşamaması için toplu ulaşım araçları ve taksiler mercek altına alındı. Alanya’nın farklı noktalarında denetim çalışmalarını sürdüren Büyükşehir ekipleri, araçların genel durumu, tanıtıcı yazılar, temizlik, sürücünün kılık kıyafet ve davranışı, taksimetrenin açılıp açılmadığı ve bulundurulması gereken resmi evraklar konusunda araçları durdurarak denetim yaptı. Eksikler konusunda uyarılar yapılırken, sorunlu olan toplu taşıma araçları ve taksilere cezai işlem uygulandı. Denetimler ilçenin farklı noktalarında aralıksız devam edecek. Kurallara uymayanlara taviz verilmeyecek. ( Antalya BŞB/BÜLTEN)

Kaynak: Antalya BŞB