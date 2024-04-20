- Spor

ALKÜ'de 26 ekip kıyasıya yarışacak

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ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ev sahipliğinde, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü paydaşlığında düzenlenecek olan “VIII. Ulusal Tralli Travma Rallisi" yarışmasında İlk ve Acil Yardım Programı eğitimi alan, 16 farklı üniversitenin 102 öğrencisinden oluşan 26 ekip, 9 farklı etapta yarışacak.

ALKÜ'de 26 ekip kıyasıya yarışacak mask
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Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) teorik eğitimlerin yanında konferans, seminer, panel ve yarışmalara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Sağlık alanında yaptığı çalışmalar ve projelerle Türkiye’nin önde gelen üniversiteleri arasında yer alan ALKÜ’de “VIII. Ulusal Tralli Travma Rallisi" düzenlenecek. ALKÜ ev sahipliğinde, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü paydaşlığında düzenlenecek Ralli’de 16 üniversiteden İlk ve Acil Yardım Programı eğitimi alan 26 ekip, 9 etapta kıyasıya yarışacak. ALKÜ Sağlık Hizmetleri MYO İlk ve Acil Yardım Programı Öğr. Gör. Mustafa Enes Sarık’ın da içinde bulunduğu 10 kişilik Tralli Düzenleme Kurulunun yürüttüğü yarışmada; araç içi trafik kazası, motosiklet kazası, otobüs kazası, yüksekten düşme, KBRN yanığı, ileri yaşam desteği, enkaz/dar alan, bilgi ve taşıma teknikleri etapları olacak. ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, 22 Nisan 2024 Pazartesi günü saat 08.30'da ALKÜ Kestel Yerleşkesi'nde düzenlenecek VIII. Ulusal Tralli Travması Rallisi’ne tüm sağlık camiasını, bilim dünyasını ve Alanya halkını davet etti. (ALKÜ/BÜLTEN)

Kaynak: ALKÜ

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20 Nis 2024 - 03:35 - Spor

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