- Eğitim

Türkçe'nin kaynağı ALKÜ’de anlatıldı

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ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen “Türkçenin Kadim Kaynakları” panelinde, 3 farklı üniversitenin Türkçe eğitimi bölümlerinden akademisyenler, Türkçe'nin doğuşunu, diğer dillerle ilişkisini ve gelişme sürecini anlattılar.

Türkçe'nin kaynağı ALKÜ’de anlatıldı mask
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ALKÜ bünyesinde düzenlenen seminer, panel ve konferanslarla öğrencilere ve bilim meraklılarına yeni bilgiler kazandırılmaya devam ediliyor. ALKÜ Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü tarafından Türkçe'nin zenginliğini ve etkisini ortaya koymak için “Türkçe'nin Kadim Kaynakları” paneli düzenlendi. Eğitim Fakültesi Başöğretmen Atatürk Konferans Salonu’nda yapılan panele Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Kılıç, Prof. Dr. Mehmet Akın, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Özgür Kasım Aydemir, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

TÜRKÇE'NİN ZENGİNLİĞİNİ ANLATTILAR

Türkçe'nin dünya dilleri içinde en zengin diller arasında olduğuna vurgu yapılan panelin moderatörlüğünü Prof. Dr. Serdar Bulut yaptı. Panelde ilk olarak Fırat Üniversitesinden Prof. Dr. Serdar Yavuz, Kutadgu Bilig’i Yeniden Anlamak ve Anlamlandırmak konusunu ele aldı. Prof. Dr. Serdar Yavuz, Kutadgu Bilig’in dil ve yazımı hakkında geniş bilgi verdi. Panelin diğer konuşmacısı İnönü Üniversitesinden Prof. Dr. Muhammet Fatih Alkayış oldu. Prof. Dr. M. Fatih Alkayış, yaptığı konuşmada Sümerler, Moğollar ve Kızılderililer dilindeki benzerlikler ile anlam yakınlıklarını ele aldı. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinden Doç. Dr. Burak Telli “Medeniyetimizin Somut Tanığı olarak Dîvânu Lugâti’t Türk” konusunu anlattı. Panelin ardından soru-cevap yöntemiyle merak edilenler masaya yatırıldı. Panelde Prof. Dr. Özgür Kasım Aydemir tarafından konuşmacılara teşekkür plaketi takdim edilirken, panel toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu. (ALKÜ/BÜLTEN)

Kaynak: ALKÜ

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20 Nis 2024 - 03:33 - Eğitim

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