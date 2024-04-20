- Turizm

Hanutçuluğa TBMM freni

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Alanya'da turistleri komisyon aldıkları dükkanlara yönlendirerek hanutçuluk yapan rehber ve seyahat acenteleriyle ilgili kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Alanya’da turizmciler ve esnaf temsilcileri, hükümetin aldığı kararın doğru ve yerinde bir karar olduğunu belirttiler

Hanutçuluğa TBMM freni mask
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TURİST Rehberliği Meslek Kanunu ile Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenlemeyle “Türkçe rehberlik” yasallaşırken, Alanya’da sıkça karşılaşılan ve tepkilere neden olan hanutçuluk da yasaklanıyor. Hanutçuluk yapan rehberlere 25 bin TL ile 100 bin TL arasında idari para cezası verilecek. Aynı şekilde, seyahat acentelerinin de hanutçuluk yapmaları yasaklandı. Bunu yapan acenteler 5 yıl seyahat acenteciliğinden men veya belge iptali ile karşı karşıya gelecek.

'DOĞRU VE YERİNDE BİR KARAR'

Hükümetin aldığı kararın doğru ve yerinde bir karar olduğunu belirten Alanya Esnaf ve Sanatkârlar Odası (ALESO) Başkanı Nuri Demir, “Biz Esnaf Odası olarak hanutçuluk ile ilgili tepkimizi defalarca bildirdik. Maalesef Türkiye'nin her yerinde hanutçuluk var. Alanya'da birkaç şirket, gemiden gelen turistleri toplu bir şekilde alarak, kendi mağazalarına alışverişe götürüyor. Aslında turisti serbest bırakarak, her mağazaya girmesini ve alışveriş yapmasını sağlamak gerekiyor. Ama alışveriş merkezine girdiği zaman, sanki mecburmuş gibi alışveriş yapıyor. Bilhassa tur rehberlerimiz, 'Bilmediğiniz yerden alışveriş yapmayın, sizi dolandırırlar' diyerek, gelen yabancı misafirleri korkutuyor. Hükümetimizin almış olduğu doğru ve yerinde bir karar. İnşallah esnafımız bu karar sayesinde, bu yaz biraz para kazanır. Biz zaten bu durumdan yıllardır şikayetçiydik. Hükümetimize de bu karardan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.


'HANUTÇULUK TURİZMİN KANAYAN YARASIYDI’


Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) ve Alanya Turizm ve Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkan yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, yaptığı açıklamada “Hanutçuluk turizmin kanayan yaralarından biriydi. Kanunla yasaklanmış olması ve caydırıcı cezalar umarım gerçekten hanutçuluğu ortadan kaldırır. İnsan kandırmaya yönelik tüm hareketler, güvenli ve sürdürülebilir turizmin önündeki engellerdir. Dürüst ve insanca ticari uygulamaların her zaman yanındayız. Ancak bu kanun değişikliğiyle ilgili, Rehberler Odası temsilcilerinin olumsuz açıklamaları da var. Rehberleri ucuz fiyatlarla çalışmaya mecbur bıraktığı, yılda maksimum 200 gün çalışabilen bir meslek grubunun kazançlarını azaltmanın kabul edilemez olduğunu belirtiyorlar. Biz, herkesin mutlu olabileceği kararların kabul görmesini dileriz. Dilerim turizmin önündeki tüm engeller kalkar, bizler de işimizi güven ve huzur içerisinde yapabiliriz” dedi. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi

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20 Nis 2024 - 03:31 - Turizm

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