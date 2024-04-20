20 Nis 2024 - 01:43- Eğitim G:

ALKÜ’de Turizm Haftası dolu dolu geçti

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15-22 Nisan Turizm Haftası dolayısıyla bir dizi etkinlik ve program düzenlenen Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde (ALKÜ) ağaç dikim etkinliği ve mezunlarla söyleşi yapıldı

ALKÜ’de Turizm Haftası dolu dolu geçti mask
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TURİZM alanında yaptığı akademik çalışmalar ve projelerle Türkiye’ye büyük katkılar sağlayan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde 15-22 Nisan Turizm Haftası birçok etkinlikle dolu dolu geçti. Turizm Fakültesi tarafından ALKÜ Turizm Fakültesi 100. Yıl Ormanı Fidan Dikim etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında Kestel Kampüsü ile Alanya’da belirlenen bölgelere fidan dikimi yapıldı. Yapılan etkinliğe Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Kılıç, Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, ALKÜ Genel Sekreter Yardımcısı Onur Ocakdan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Granada Otel’in de katkıda bulunduğu programda otel yetkilileri de fidan dikimi yaptı.


MEZUNLAR ÖĞRENCİLERE SEKTÖRÜ ANLATTI


Turizm Haftası kapsamında yapılan bir diğer etkinlik ise “Turizm Fakültesi Mezunlar Söyleşi” oldu. İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen söyleşiye Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Kılıç, Prof. Dr. Mehmet Akın, Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Burçin Cevdet Çetinsöz, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. ALKÜ Turizm Fakültesi Araştırma Görevlisi Muhammet Fatih Çelik, söyleşinin moderatörlüğünü yaptı. ALKÜ Turizm Fakültesinden mezun olan Quattro Family Club Dem Hotel Misafir İlişkileri Müdürü Eda Fatma Dömirdöğen, Alanya Metro Market Saha Satış Uzmanı Görkem Çınar, Quattro Beach Hotel Asst. Ön Büro Müdürü Köksal Tümer, Noxinn Deluxe Hotel Satış ve Pazarlama Direktörü Mert Haskan sektöre girişlerini ve yükseliş süreçlerini detaylarıyla anlattılar. Söyleşi sonunda Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu ve Prof. Dr. Mehmet Akın, öğrencilere mesleklerinin en iyisi olmaları yönünde tavsiyelerde bulundular. Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Akın ve Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu tarafından katılımcılara teşekkür belgesi takdim edildi. Söyleşi, soru-cevap yapılmasının ardından hatıra fotoğrafıyla son buldu. (ALKÜ BÜLTEN)

Kaynak: ALKÜ

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20 Nis 2024 - 01:43 - Eğitim

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