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"Plüton'un kalbi" muamması

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Plüton'un yüzeyindeki, Tombaugh Regio adı verilen kalp şeklinin sırrı çözüldü. Yapılan yeni bir araştırma, bu bölgenin nasıl oluştuğunu aydınlatıyor.

"Plüton'un kalbi" muamması mask
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Cüce gezegen Plüton'un en tanınan özelliği haline gelen ve Tombaugh Regio olarak bilinen üzerindeki kalp şeklinin sırrı çözüldü. NASA'nın uzay aracı New Horizons (Yeni Ufuklar) 2015 yılında gezegenin yüzeydeki bu bu kalp şeklini yakalamıştı.

Nature Astronomy dergisinde yayınlanan araştırmaya göre bu şekil, gezegenin 640 kilomere genişliğinde, yüzde 15'i kayadan oluşan bir nesneyle çarpışması sonucu oluştu. Çarpan nesnenin çekirdek kısmı ise hala buz tabakaları altında duruyor.

Plüton'un kalbi, açık rengini nitrojen buzundan alıyor. Araştırmacılar yayınlanan bu senaryoyu simüle etmek için bilgisayar modellerini kullandılar. Yakın bir eşleşme sağlayan bir dizi simülasyon bulundu. Bu da Plüton'un derin bir yüzey altı okyanusu barındırdığı yönündeki önceki önerilere ters düşüyor. Senaryolarının derin bir okyanusun varlığına bağlı olmadığını, bunun da bilim adamlarını Plüton'un jeolojik evriminin tarihini yeniden yazmaya yöneltebileceği belirtiliyor.

Araştırmacılara göre eğer Plüton’un bir yer altı okyanusu olsaydı, kalp şeklindeki bölge dönme hareketi sebebiyle kutuplara doğru kayardı. Ancak ekvatora yakın konumu, bu teoriyi büyük oranda sarsıyor.

PLÜTON'UN KALBİ NEDİR?

Tombaugh Regio olarak bilinen Plüton'un kalbi, yaklaşık 1,590 km (990 mil) genişliğinde büyük, açık renkli bir bölgedir. Bölgenin iki lobu jeolojik olarak farklıdır. Batı lobu olan Sputnik Planitia, doğusundan daha düzgündür ve biraz farklı renklerdedir. İlk spekülasyonlara göre, batı lobunun büyük bir etkilenme krateri olabileceği ve nitrojen karı ile dolu olabileceği düşünülmüştür. Bölgedeki parlak noktalar başlangıçta dağ zirveleri olabileceği düşünülmüştür. 15 Temmuz 2015'te yayınlanan fotoğraflar, özelliğin içinde 3,400 m (11,000 ft) su buzundan oluşan dağları ortaya koymuş ve aynı bölgede krater olmadığını göstermiştir. Sonraki veriler, Sputnik Planitia'nın merkezinin nitrojen, karbon monoksit ve metan buzlarıyla zengin olduğunu ve bölgenin kenarlarındaki özelliklerin buz akışı belirtileri gösterdiğini, buzullar gibi ve Belton Regio'nun doğu kenarındaki koyu malzemenin üzerindeki hafif malzemeyi göstermiştir. Sputnik Planitia'nın yüzeyi çokgen konveksiyon hücrelerine bölünmüştür ve 10 milyon yaşından daha gençtir, bu da Plüton'un jeolojik olarak aktif olduğunu göstermektedir.

Bölge, New Horizons uçuşundan altmış yıl önce parlak bir nokta olarak tanımlanmış olmasına rağmen, şeklini belirlemek için yeterli çözünürlükle resmedilmesi imkansızdı. Bu altmış yıl boyunca noktanın kararmakta olduğu gözlemlenmiştir. 2020'de, Tombaugh Regio'nun Plüton'un rüzgar dolaşımını kontrol ettiği ve yüzeyindeki yapısal manzarayı da şekillendirebileceği bulundu. (HABER MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi

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20 Nis 2024 - 01:15 - Teknoloji

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