- Teknoloji

Xiaomi'nin ilk elektrikli otomobili: SU7

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Çinli telefon üreticisi Xiaomi ilk elektrikli otomobilini piyasaya sürdü.Aracın tanıtım etkinliğinde konuşan Xiaomi CEO’su Lei Jun, SU7’nin standart modelinin 215 bin 900 yuan (yaklaşık 29 bin 900 ABD doları veya 960 bin TL) fiyatla satılacağını duyurdu.

Xiaomi'nin ilk elektrikli otomobili: SU7 mask
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Xiaomi kısa süre önce ilk elektrikli otomobili SU7 modelini piyasaya sürdü. İlk aşamada Çin’de satılacak olan araç, fiyatı ve dikkat çeken teknolojisiyle merak uyandırdı. Bu kapsamda Xiaomi de ortaya çıkan çok sorulan soruları ele aldı.

ŞİMDİLİK ÇİN’E ÖZEL
Xiaomi, yakın zamanda Çin’de 28 şehirdeki 59 mağazaya SU7 sevkiyatlarını başlattı ve araçlar mağazalarda yerini aldı. Bu kapsamda şirket, Çin’deki kullanıcıların soruları hakkında bilgi almak için mağazalarını ziyaret etmelerini öneriyor

Şirket, SU7 için şimdilik yurt dışı planlarına sahip değil. Bu da ilk elektrikli otomobilin Çin’e özel bir model olacağı anlamına geliyor. Ancak otomobil endüstrisine milyonlarca dolar yatırım yaptığı düşünülürse, Xiaomi’nin global pazara gelmek istediğini de söyleyebiliriz.

Fiyat/performans odaklı olan Xiaomi SU7 modeli, 3 farklı varyant ile karşımıza çıkıyor. Standart modelde 73.6 kWh BYD LFP Blade batarya bulunuyor. 700km menzile sahip olan standart model, tek motor ile 220kW güç, 400Nm tork üretebiliyor.

Tanıtım etkinliğiyle eş zamanlı olarak internet üzerinden satışa başlayan şirket, ilk 27 dakikada 50 bin sipariş aldığını açıkladı. Aracın daha gelişmiş özelliklere sahip Max adlı bir versiyonu da var.

Kaynak: Haber Merkezi

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20 Nis 2024 - 01:13 - Teknoloji

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