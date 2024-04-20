Xiaomi'nin ilk elektrikli otomobili: SU7

Xiaomi kısa süre önce ilk elektrikli otomobili SU7 modelini piyasaya sürdü. İlk aşamada Çin’de satılacak olan araç, fiyatı ve dikkat çeken teknolojisiyle merak uyandırdı. Bu kapsamda Xiaomi de ortaya çıkan çok sorulan soruları ele aldı.

ŞİMDİLİK ÇİN’E ÖZEL

Xiaomi, yakın zamanda Çin’de 28 şehirdeki 59 mağazaya SU7 sevkiyatlarını başlattı ve araçlar mağazalarda yerini aldı. Bu kapsamda şirket, Çin’deki kullanıcıların soruları hakkında bilgi almak için mağazalarını ziyaret etmelerini öneriyor

Şirket, SU7 için şimdilik yurt dışı planlarına sahip değil. Bu da ilk elektrikli otomobilin Çin’e özel bir model olacağı anlamına geliyor. Ancak otomobil endüstrisine milyonlarca dolar yatırım yaptığı düşünülürse, Xiaomi’nin global pazara gelmek istediğini de söyleyebiliriz.

Fiyat/performans odaklı olan Xiaomi SU7 modeli, 3 farklı varyant ile karşımıza çıkıyor. Standart modelde 73.6 kWh BYD LFP Blade batarya bulunuyor. 700km menzile sahip olan standart model, tek motor ile 220kW güç, 400Nm tork üretebiliyor.

Tanıtım etkinliğiyle eş zamanlı olarak internet üzerinden satışa başlayan şirket, ilk 27 dakikada 50 bin sipariş aldığını açıkladı. Aracın daha gelişmiş özelliklere sahip Max adlı bir versiyonu da var.

Kaynak: Haber Merkezi