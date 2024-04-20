Instagram'a yapay zeka geliyor

Meta, fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram'a yapay zeka özelliğini getirmeye hazırlanıyor. Bu yapay zeka türünün soruları yanıtlayabileceği, metin komutlarından görüntüler oluşturabileceği hatta şiir bile yazabileceği kaydedildi.
"HALKA AÇIK OLARAK TEST EDİYORUZ"
Bir Meta sözcüsü Engadget'e yaptığı açıklamada, "Yapay zeka destekli üretken deneyimlerimiz çeşitli aşamalarda geliştiriliyor ve bunlardan bazılarını sınırlı bir kapasitede halka açık olarak test ediyoruz" diye konuştu. Bu yapay zeka özelliğine kullanıcıların DM yani "mesajlar" kutusundan erişebileceği kaydedildi.
Henüz çıkış tarihi bilinmese de Instagram'da yapay zeka özelliği Meta AI'ın bazı beta kullanıcılar tarafından test edildiği aktarıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.